DOS AÑOS DEL PARTIDO MORENA EN EL GOBIERNO Y LA 4T

La elección del 2018 permitió dar un giro del actuar ciudadano a la acumulación del agravios que de tono la formula Bifronte (paternalismo y miedo), un esquema de control a la población a las poblaciones más vulnerables, de pobreza y de estatus social con una lacerante incremento de la desigualdad social. A dos años de gobierno de la esperanza con sus claros oscuros de la función pública y sus protagonismos de las nuevas cúpulas de representación en el país. La presencia de un panorama de polarización social y de actos desde el fanatismo, hasta el servilismo, que no ayuda en nada a nuestra democracia, como forma de gobierno a través de la política.



La fragmentación de expresiones endógenas por el poder en el 2021 Y el conflicto por el control de morena a nivel nacional y estatal de las facciones desde el grupo de Yeidckol, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, La Jefa de gobierno de la CDMX con sus cartas y en boga la encuesta |para designar sus líderes de morena a nivel estatal y federal para dar posteriormente los 300 delegados para su consejo de arriba hacia abajo y sus masas en la incertidumbre de señales de luz. La declaración del coordinador de morena en el senado Ricardo Monreal, Los candidatos a la gubernatura que serán 15 que están en poder del PRI, PAN , una independiente y una DE PRD ,SERÁN POR ENCUESTAS .

La sicosis de la población y el elemento agregado la incertidumbre con la inercia del tenemos que hacen una dicotomía del miedo con temor y la molestia de mala administración pública en los municipios y sus representantes en el poder legislativo comparsa del partido en el gobierno estatal y sexenios de claros oscuros de pérdida de calidad de vida, de bienestar ,está produciendo una polarización socialmente, él problema es que el modelo neoliberal continuará y nada cambiará porque el control del poder financiero está en la oligarquía neoliberal, AMLO, dependerá de ellos ...Las acciones de caos social .



El poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás, siempre que no se desvié a esa argamasa de odio, soberbia y la enfermedad del Hubris con acumular riqueza. El viejo régimen de acciones de corrupción e impunidad por décadas a un sistema de partidos que se enviciaron con el poder y se hicieron parte de este viejo esquema de poder de cuotas y acuerdos ’--- La prostitución de la política a través del sistema de partidos políticos-- ’, la población cada vez más distante ante la falta de acciones positivas a las masas y proyectos de desarrollo colectivo. La estructura cruje desde sus cimientos. Lo ideal de establecer acciones colectivas de planeación y desarrollo en el país, que permita una mejor calidad de vida.



Los mexicanos libres de expresión y de conciencia partiendo de lo cognitivo y jamás la ignorancia que propicia opiniones distorsionadas a causa de ese fanatismo, todos que aman a su patria y que ya no permitirían estar de rodillas.

Si la regla es establecer acciones de beneficio social a no más saqueos, ni más corrupción institucionalizada con transparencia al erario público con el estado de derecho como eje de forma de gobierno mexicano. La lucha sigue, hoy se amenaza desde la derecha, del centro, lo cierto que no hay una ideología pura en nuestro país cosmopolita, de poderes políticos y oligárquicos nos lleven a un más a un Estado de temor y miedo, el modelo neoliberal soportado a la Democracia.



La única arma de defensa de la ciudadanía es su voto consciente a los personajes que serán designados el en 2021, la importancia primordial de la figura de la persona y en lugar del partido político. El liderazgo local puede ser desde el centro montado por él, poder público o un liderazgo con las masas de su entorno social de su población; los candidatos de unidad, esto es, designar un candidato que permita ser competitivo a la inercia del partido en el gobierno a nivel federal con una fórmula de competitividad .La sabiduría de la lógica local en el sentido de romper esquemas de control y de acuerdos del poder mismo en cada distrito o municipio.



El voto instrumento ciudadano que rompe esquemas de control, es la única vía de acción democrática de la población cada tres o seis años, las calificaciones de gobiernos municipales o gobiernos estatales en su función pública de eficiencia o ineficiencia, de eficaz o ineficaz y la honestidad publica ante los ojos de la población.



Los gobiernos de coaliciones con una agenda común consensada que permita la unidad, desarrollo Y Planeación de cada región del país, de acuerdo a sus tipologías. Los candidatos de unida y a las reglas del sistema de partidos de genero que puede ser un instrumento de fragmentación y desencanto al líder que puede ser cooptado a otra expresión que no sea de unidad con agenda política. El gran problema de estado de ánimo con la apatía social y su forma de control de desmotivación el abstencionismo.