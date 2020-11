Dos años después, vuelve a comprobar funcionario corrupción en Comisión del Agua

Hace dos años, Óscar Escamilla Romero denunció actos de corrupción al interior de la Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado (CEAA), días después fue despedido por sus superiores. Posteriormente, inició una denuncia ante la fiscalía anticorrupción, pero hasta el momento ningún funcionario ha sido separado de su cargo.



En entrevista con este diario, el exfuncionario que fungía como titular del área jurídica de la dependencia explicó que a mediados de 2018 fue incitado a participar en actos de corrupción a los que se negó y decidió informar al director de la comisión, Leonardo Pérez Calva.



Sin embargo, días después y sin fundamento alguno fue despedido de su encargo bajo el argumento de que ’había causado baja por pérdida de confianza’, por lo que interpuso una queja ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, misma que a la fecha no encuentra resolución.



Además, decidió ingresar denuncias ante la Contraloría del estado y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, toda vez que por personas al interior de la CEAA y documentos que obtuvo a través de transparencia, conoció que las irregularidades continuaban meses después e incluso hacían uso de su nombre para ello.



Por ejemplo, halló constancia de oficios para viáticos que dan cuenta de su salida a comisiones en diciembre de 2018, pese a que meses antes dejó de laborar en la dependencia; así como a nombre de personas que no realizan esas diligencias porque no conducen y recibos por cargas de 80 litros para vehículos con capacidad de 40, entre otras.



Todo lo anterior fue sustentado en sus denuncias por Escamilla Romero con documentos que incluso proporcionó a este diario y dan cuenta de las supuestas anomalías; no obstante, hasta la fecha ningún funcionario ha sido separado de su cargo.



Por tal motivo, el exservidor público y abogado llamó a las autoridades estatales a tomar cartas en el asunto y sancionar como corresponde a quien resulte responsable por dichos actos, pues agregó que al interior de la dependencia existen otras conductas reprobables, como nepotismo por parte del director.Adriana Hernández Islas | EL INDEPENDIENTE DE HIDALGO