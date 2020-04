Dos estupendas noticias para combatir al CONAVID-19

Al amigo-hermano, licenciado en periodismo, Don Carlos Fernando Ravelo y Galindo, decano nacional ’del oficio más bello del mundo’, quien con la amabilidad que le es propia, reprodujo en su acreditada columna ’En las Nubes’, nuestro Comentario a Tiempo: ’Pláticas de un reportero confinado’ con el agregado amoroso ’y de bella dama’. Aprovecho para recordar que decano no es sólo el más antiguo en la comunidad, sino estar vigente. Gracias y salud, Querido Carlos.



La propuesta presentada por México para evitar la especulación de insumos médicos ante la epidemia de COVID-19, fue adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas ONU, con el apoyo hasta ahora de 179 países; asimismo, la eliminación de la edad y del azar como criterios para la atención de los contagiados por el coronavirus en nuestro país, sin duda son dos estupendas noticias para enfrentar la pandemia que nos agobia.



Es de recordarse, que el presidente Andrés Manuel López Obrador, ante la Cumbre Extraordinaria de Líderes del G20 -Grupo de los 20 o de las 20 economías más importantes del mundo-, que se llevó a cabo en forma virtual el pasado 26 de marzo, presentó dicho proyecto por el que hizo llamado a los integrantes de la ONU a que prevengan la especulación ’y todas aquellas disposiciones que escondan o limiten el acceso a los productos necesarios para contener la pandemia’.



En ese mismo orden, no se debe de olvidar que la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y su rector Enrique Graue Wiechers, denunciaron, rechazaron y se desligaron de la cuando menos inhumana ’Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica’, emitida por la Comisión Nacional de Salubridad, CNS, misma que pretendía orientar las decisiones del personal médico en base a favorecer a los jóvenes y dejar morir a los ancianos.



Los periodistas, sus medios y en general la opinión pública en su conjunto, desechamos tal atrocidad que obligó a las autoridades a retirar el engendro de su portal oficial, además de rehacerlo sin esos criterios funestos.



La incansable querida amiga, Marina Gálvez y Fuentes, nos hace saber que el doctor Juan Ramón de la Fuente, quien es nuestro embajador permanente ante la Organización de las Naciones Unidas, no obstante que se contagió del coronavirus, desde su obligado aislamiento, sigue cumpliendo con las graves responsabilidades del cargo, por ello pudo emitirse el siguiente mensaje, que difundió la agencia del Estado Mexicano NOTIMEX:



En su cuenta de Twitter (@MexOnu) la legación mexicana ante la Organización de las Naciones Unidas reportó que ’con el copatrocinio de 179 países, la Asamblea General de la @ONU_es adopta la resolución presentada por México para evitar la especulación de insumos médicos para atender la pandemia por #COVID19’.



’Quitamos los criterios de edad y del azar. Los mexicanos pueden estar tranquilos porque se suprimeron y deben tener la seguridad de que el principio rector de esa guía es salvar el mayor número de vidas posible’, señaló el doctor Roberto Blancarte Pimentel, miembro del Colegio de Bioética y del Colegio de México.



La propuesta mexicana, se basa en la premisa de que los países más pobres son los más afectados al subrayar que el acceso equitativo a los productos sanitarios es una prioridad mundial. Por ello, la pandemia exige una respuesta global basada en la unidad, la solidaridad y una cooperación multilateral renovada. Estos conceptos o argumentos fueron básicos para su aprobación.



Sin duda, son dos estupendas noticias para combatir al COVID19 en el mundo en lo general y en México en lo particular.



Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana, Doctor Honoris Causa por la Universidad Internacional y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en [email protected], [email protected] Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, y www.clubprimeraplana.org y el portal www.libertas.mx







Lic. Teodoro Rentería Arróyave.

Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo

CONALIPE, C.V.

Presidente.