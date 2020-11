Dos ex alcaldes de Costa Chica y el representante del IEPC, renuncian al PRD y anuncian respaldo a Pablo Amílcar Sandoval

Por ser el personaje político que representa la Verdadera Transformación y por su probada honestidad, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros recibió el respaldo del ex alcalde de Ometepec, Omar Estrada Bustos y la ex presidenta municipal de Florencio Villarreal, Emisel Liosol Molina, así como del representante del PRD ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Arturo Pacheco Bedolla.



En el camino a la elección del candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, Sandoval Ballesteros es el personaje que más adhesiones y simpatías genera en perredistas que están en desacuerdo con la alianza que hizo su partido con el PRI; por lo que está suma de fuerzas se da también tras la adhesión de ex presidentes - algunos en funciones - de comités municipales del Sol Azteca de todo el estado.



En una gira de trabajo del Presidente del Consejo de Morena, Luis Enrique Ríos Saucedo y de la diputada, Nilsan Hilario Mendoza, por la Costa Chica, visitaron Cruz Grande, Marquelia y Ometepec donde sumaron a diversos ciudadanos con quiénes coincidieron en la importancia del momento histórico que vive la entidad y la responsabilidad de instalar la Transformación en la entidad.



Desde muy temprano, los liderazgos de Morena en Florencio Villarreal estuvieron con el maestro Alexander Genchi, la ex presidenta municipal de Florencio Villarreal, Emisel Liosol Molina, Andrés Mejía, Asunción Martínez y Alejandro Gallardo, ex presidente de la Asociación Ganadera local quiénes se unen a los trabajos de territorio.



En Marquelia, Arturo Pacheco Bedolla hizo pública la renuncia a su militancia y al cargo de representación del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ante el INE Y ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).



Acompañado por Ríos Saucedo y Nilsan Hilario; el ex representante del PRD, informó que el día 26 de noviembre presentó su renuncia por escrito al Presidente estatal del PRD, Alberto Catalán Bastida, a su cargo y militancia.



"Anuncio mi adhesión al proyecto de la 4T, mi adhesión al proyecto de Morena, en el país, en Guerrero, en Marquelia, con el único fin de forjar el cambio en 2021 y también hago pública, mi total simpatía, al proyecto de Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros". refirió.



Más tarde, Luis Enrique Ríos y Nilsan Hilario, culminaron su gira en el Bello Nido, Ometepec, donde sostuvieron reuniones con las bases sociales e integrantes de la Fundación Bellonidenses con su fundador

el ex alcalde de este municipio, Omar Estrada Bustos, quién hizo pública su adhesión, asegurando que el único que representa la verdadera lucha social en Guerrero es Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros.



"Aquí venimos a sumar y quiero resaltar mucho esta palabra, queremos sumar, queremos ayudar, queremos coadyuvar, contribuir a la 4T... Vamos a seguir caminando, vamos a seguir haciendo comunidad, vamos a hacer comités en defensa de la 4T" expresó, al paso de sumarse al Pablo Amílcar Sandoval.