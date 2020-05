Dos millones de empleos perdidos

En ISSSTE información a familiares

+Pide la STPS respetar la normatividad



Mientras que el INEGI dio a conocer que se perdieron dos millones de empleos por la pandemia hoy se da a conocer que la industria cervecera reanudará operaciones en semáforo naranja, y mientras hoteleros se preparan para recibir al turismo, piden programa de sanidad.

En el primer trimestre de 2020, 1.97 millones de personas estaban desempleadas, cifra superior a los 1.88 millones de personas que estaban en esta condición en el mismo periodo de 2019, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Organizaciones afiliadas al Congreso del Trabajo, han señalado que lo primordial al superar la pandemia será cuidar el empleo y los salarios, así como revisar a fondo el número de empleos que cierren por la situación económica que genere la pandemia.

Con estas cifras y con base en datos ajustados por estacionalidad, la tasa de desempleo como proporción de la población económicamente activa pasó de 3.4 en el primer trimestre de 2019 a 3.5 por ciento en el primero de 2020; con respecto al trimestre anterior, la tasa de desocupación se mantuvo en el mismo nivel.

En tanto, en el lapso referido 31 millones de personas se encontraban laborando en la economía informal, lo que representó 56 por ciento de la población ocupada, una disminución de 0.2 puntos porcentuales respecto al trimestre previo y de 0.8 puntos en comparación con el primero de 2020

La participación de las mujeres es dominante en el sector Comercio y Servicios, por tanto, cualquier repercusión que se tenga debido a la crisis por COVID-19 afectará directamente a las mujeres y sus familias, consideró Julio Santaella, presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En su participación en la mesa de Atención a micros, pequeñas y medianas empresas que organiza el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Santaella detalló que el sector comercio está integrado por un 47 por ciento de mujeres, mientras que en Servicios se cuenta con un 46 por ciento de la participación femenina.

Con datos de censos anteriores, el funcionario informó que dentro del sector comercio hay 2.2 millones de establecimientos y emplean a 7.4 millones de personas.

En el sector servicios hay 1.9 millones de establecimientos económicos que ocupan a 9.5 millones de personas en los micro negocios.

Por su parte, Luis Barros, presidente de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH) señaló que la industria del turismo aporta 8.5 por ciento del PIB, del cual, 25 por ciento proviene del turismo internacional y 75 por ciento del turismo local.

Lo que significa que hay que enfocarse en fortalecer el mercado interno, donde el 60 por ciento de las personas que participan son mujeres.

Hace unos días, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) señaló que la crisis del Covid-19 llevará a que a principios de mayo se pierdan entre 900 mil y un millón de empleos en el país.

Sin embargo, si el programa de contención del gobierno federal se extiende y no se establece un programa de reactivación económica que permita entrar en operación a sistema productivo, el número de desempleos crecerá como el propio virus, advirtió el organismo…..

ESTABLECE EL ISSSTE MECANISMO DE INFORMACIÓN A FAMILIARES DE PACIENTES CON COVID-19

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) implementó la ’Guía Operativa para la Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Atención Médica durante la Pandemia por COVID-19’, la cual regula y explica el protocolo de comunicación e información con familiares de pacientes con esta enfermedad y que son atendidos en las 112 clínicas y hospitales, informó el Director General, Luis Antonio Ramírez Pineda.

Dada la emergencia epidemiológica, el titular del ISSSTE dijo que el acceso a los visitantes es limitado para reducir el riesgo de contagio y mejorar la seguridad de pacientes, empleados y familiares, por lo que se informa a éstos vía telefónica sobre el tratamiento y avance del derechohabiente, con el propósito de evitar las aglomeraciones y salvaguardar su bienestar.

La estrategia de comunicación consiste en transmitir al familiar de manera franca, transparente y respetando los derechos humanos y libertad de expresión. Además, los informes se deben otorgar bajo principios de inclusión, equidad e igualdad.

En el momento en que un paciente ingresa al hospital, los familiares reciben las instrucciones de cómo recibirán el avance médico, por lo que se les pide un número telefónico disponible para llamarle, informarle vía Whatsapp o mensajes de texto durante el horario acordado.

En caso de que la salud del paciente sea grave o lamentablemente fallezca, se le informa de manera inmediata al familiar responsable. En ese momento, se activa el protocolo establecido en la Guía Sectorial Operativa para el Manejo de Cadáveres de Casos de COVID-19, que implementó el ISSSTE en las unidades médicas.

Derivado de la emergencia sanitaria por COVID-19, el ISSSTE exhorta a los familiares a estar atentos a sus teléfonos y evitar acudir a las instalaciones de los hospitales, garantizando que se comunicarán regularmente para informar la situación de su paciente.

No obstante, se contemplan excepciones que deberán ser valoradas por el personal de salud, en caso de pacientes que se encuentran en la etapa final de su vida, pediátricos, personas con limitaciones para moverse y caminar, o con discapacidad cognitiva, física o mental.

Se recomienda a los familiares el uso de dispositivos electrónicos para facilitar la comunicación con su ser querido a través de la tecnología. Si los pacientes están en condiciones, podrán utilizar celulares, computadoras y/o tabletas para mantenerse conectados con sus familias; estos dispositivos deberán tener el cuidado y desinfección establecidos en la guía operativa.

En caso de que los pacientes no puedan utilizar la tecnología, los familiares podrán acudir al área de trabajo social de la unidad médica correspondiente para que les indiquen una forma de comunicarse.

Dentro de la Guía Operativa para la Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Atención Médica durante la Pandemia por COVID-19, se especifica que el personal de salud debe ser abierto, transparente e involucre a las personas afectadas en la toma de decisiones, con el fin de generar confianza y ayudar a garantizar que las personas participen con mayor certeza.

Para el Instituto, es de suma importancia salvaguardar el bienestar y tranquilidad de la derechohabiencia y sus familiares, por lo que continuará asegurando la uniformidad y veracidad del mensaje para mantener una buena actitud ante la crisis de salud que puedan enfrentar…..

EXHORTA LA STPS A EMPRESARIOS PARA NO RELAJAR MEDIDA Y CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD ANTE EL COVID-19

Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), hizo un llamado a los empresarios para que no relajen las medidas y cumplan con la normatividad ante el Covid-19 para cuidar a sus trabajadores, pues aseguró que el país aún mantiene la Jornada Nacional de Sana Distancia.

Durante la conferencia matutina, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, Alcalde Luján recalcó que todavía faltan 13 días para regresar a la Nueva Normalidad, por lo que las inspecciones a los centros de trabajo continúan para verificar que las empresas no esenciales se encuentren cerradas y las esenciales cumplan con las medidas sanitarias.

Asimismo, refirió que a partir del mes de junio las visitas a las empresas serán distintas, de acuerdo con color del semáforo en el municipio que se encuentre cada centro de trabajo, pero siempre inspeccionando que se cumpla con lo determinado por las autoridades sanitarias.

La encargada de la política laboral del país informó sobre quién es quién en el cumplimiento de las medidas sanitarias y destacó que el 94% de las empresas están cumpliendo, mientras que el 6% se niega al cierre.

Respecto al porcentaje dentro de las industrias que se niegan al cierre, principalmente están las tiendas departamentales con un 26%, comercio de productos no esenciales 26%, y la venta, reparación, mantenimiento y distribución de vehículos para uso particular con 20%.

Abundó que, de acuerdo con la distribución en el territorio nacional, por entidad federativa, el 42% de las empresas que se negaron a cerrar se encuentran en los municipios más afectados por la pandemia.

Dentro de las empresas que se niegan al cierre son: Grupo Comercial DSW y Servicios Operativos de Control, en Tapachula; Megasports, en la alcaldía de Iztacalco; Comercializadora de Muebles América, en Guadalajara.

Y destacó que las que cumplen con las medidas son: Centro Comercial La Marina, en Manzanillo; Mazda Motor Manufacturing, en Irapuato; Almacenes Anfona, en Mérida; y Fujikura Resourece Muzquiz, en Coahuila….

([email protected])