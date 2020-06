Dos niños caen muertos en China mientras usan máscaras durante la clase de gimnasia

Según un informe, dos niños chinos cayeron muertos dentro de una semana el uno del otro mientras usaban máscaras faciales durante la clase de gimnasia.



Los estudiantes, que tenían 14 años, corrían cada uno para una prueba de examen físico cuando de repente colapsaron en la pista, informó el medio australiano 7News .



Uno de los adolescentes estaba a solo unos minutos de su clase de gimnasia cuando cayó hacia atrás el 24 de abril en la escuela secundaria Dancheng Caiyuan en la provincia de Henan, según el medio.



"Llevaba una máscara mientras lapeaba la pista de atletismo, luego cayó repentinamente hacia atrás y se golpeó la cabeza contra el suelo", dijo su padre, que solo fue identificado como Li.



Su padre dijo que los maestros y los estudiantes trataron de ayudarlo, sin éxito.



El certificado de defunción enumeró la causa como un paro cardíaco repentino, pero no se realizó una autopsia, dijo el medio.



El padre del niño dijo que cree que la máscara que su hijo debía usar para ir a la escuela jugó un papel en su muerte.



"Sospecho que fue porque llevaba una máscara", dijo, y agregó que "no podría haber sido cómodo usar una máscara mientras corría".



Pero Cao Lanxiu, profesor de la Universidad de Medicina China de Shaanxi, dijo que es poco probable que la máscara provoque que el niño se asfixie.



"No creo que el uso de máscaras haya causado esta muerte repentina", dijo Cao, aunque agregó que era imposible decirlo sin una autopsia.



Seis días después de su muerte, el segundo estudiante colapsó en la Escuela Experimental Xiangjun Future de Changsha en la provincia de Hunan, informó el medio.



Llevaba un respirador N95 y un examen de 1,000 metros cuando ocurrió el incidente fatal, según el informe. No está claro si se había ordenado una autopsia.



Aunque no se sabe si las máscaras jugaron un papel en la muerte, varias escuelas en Tianjin y Shanghai han cancelado los exámenes de educación física, según el informe.