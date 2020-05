Dos o cinco años para Jaime Bonilla

Dos o cinco años de gobierno para el mandatario bajacaliforniano, Jaime Bonilla Valdez, es la discusión en que se centrará el debate de la Corte sobre la inconstitucionalidad o no del período de cinco años.



Se trata de un decreto emitido por el Congreso local en baja California que ajustó el período de gobierno a cinco años, antes de que asumiera posesión el triunfador de los comicios del 2019.



El asunto versa alrededor de una reducción de tres años al período de mandato del actual gobernador, toda vez que el Congreso del estado le entregó constancia de gobernante por cinco años.



Se tiene como fecha establecida el 11 de mayo, para que los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitan su veredicto y determine el plazo en que Bonilla Valdez gobierne la norteña entidad.



Es un asunto sumamente politizado en el que muchos intentan sacar provecho, desviando el tema y los derechos de los estados para legislar, para incrustarlo en el tema federal y ampliarlo hacia otros ángulos que no son el tema central del asunto.



La historia es conocida de un Congreso local que determinó empatar los comicios para elegir gobernador con los procesos federales, por lo que decidió reducir a dos años el mandato del siguiente gobernador.



Eran los tiempos de amplia presencia panista en el estado y así como el Congreso decidió recortar el siguiente período, después recapacitó y decidió emparejar el proceso electoral con el presidencial, por lo que estableció que el período se fuese a cinco años.



Los dos Congresos (actuantes durante la gestión gubernamental de Francisco ’Kiko’ Vega), el que decidió dos años y el que determinó que fuesen cinco años, se componían de una mayoría panista, que decidió remendar los atroces agravios cometidos.



Así fue que el entonces aspirante, Jaime Bonilla Valdez, se registro como candidato a gobernador, para un período de cinco años, como establecía la convocatoria, la que nunca fue modificada, ni publicado ningún ajuste sobre este tiempo de gestión, por lo que quedó asentado, de manera oficial, que el ganador de los comicios de 2019, gobernaría por cinco años.



Sin embargo, su constancia de inscripción como candidato fue registrada por dos años, por lo que fue impugnada, sin que se resolviese de fondo, por considerarla extemporánea.



Incluso al actual gobernador de Baja California le endilgaron la creación de dichas modificaciones, las que fueron realizadas durante el gobierno del panista ’Kiko’ de la Vega, con un Congreso favorable, dominado por una amplia mayoría del partido blanquiazul.



Ahora un asunto que desató polémica y debate tendrá su final, en el que los 11 ministros votarán, después de analizar el tema y presentarán sus argumentos, aunque se desconoce en qué sentido lo harán. El ministro Fernando Franco presentó el proyecto en contra de los cinco años, aunque para rechazarlo se requiere de ser apoyado por otros siete ministros, en caso contrario, con cuatro votos que repelan la propuesta, Jaime Bonilla podría gobernar los cinco años, hasta el 31 de octubre de 2024.



Los seis meses que lleva de administración en Baja California, le han servido a Jaime Bonilla Valdez, para recibir amplios reconocimientos de su labor por parte de la población, que espera que la Corte le dé validez a los cinco años de gobierno que establece su constancia expedida por el Congreso del estado.



