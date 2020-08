Dos ocupantes de una avioneta mueren al estrellarse contra edificio en EEUU

Dos ocupantes de una avioneta murieron al estrellarse este viernes contra un edificio y luego estamparse el aparato en la vía pública de Pembroke Park, en el sur de la Florida, un día después de que un aparato similar se precipitara sobre el humedal de los Everglades dejando dos heridos.



Los fallecidos, de quienes no se ha ofrecido la identidad, eran los ocupantes de una avioneta Aero Commander bimotor que perdió altura e impactó en un edificio de una zona industrial, describen medios locales.



La Oficina del Alguacil del condado Broward, aledaño al de Miami-Dade, confirmó el hecho y dijo que envió equipos de rescate a la escena del impacto, sin que se reportaran víctimas peatonales o del edificio.



Un video de una cámara de vigilancia publicado por el canal CBS4 muestra el momento en que el aparato chocó con el borde del edificio y acto seguido cayó al suelo y se partió en pedazos.



"Salía del almacén cuando escuché una explosión. Salí y vi el avión y dos cuerpos. Si hubiera salido un minuto antes, el avión me habría caído encima", dijo un hombre que se identificó como Armando Pérez a la televisión Local 10.



El aparato está registrado a nombre de Conquest Air, una empresa de carga de Miami Lakes, según la misma fuente.



El sargento Don Prichard, de la Oficina del Alguacil de Broward, indicó que el avión había despegado en Pompano Beach (Broward) y se dirigía al aeropuerto de Opa-locka (Miami-Dade).



Solo estuvo en el aire durante varios minutos antes de estrellarse, de acuerdo con las autoridades que investigan el suceso.



La misma policía de Broward tuvo que acudir este jueves a una escena similar en el parque natural y humedal de los Everglades.



En ese caso la avioneta que perdió el control y cayó al suelo en la zona conocida como Alligator Alley dejó dos heridos leves, un estudiante de aviación y su instructor.



Los agentes utilizaron botes hidrodeslizadores para acceder al lugar y rescatar a los ocupantes de la aeronave, una Cessna 172.



