Dosifica Nancy Contreras el trabajo de pedalistas mexiquenses

• Pide paciencia a deportistas en contingencia y recomienda que disfruten el tiempo en casa.



Zinacantepec, Estado de México, .- La entrenadora de ciclismo mexiquense Nancy Contreras Reyes señaló que realiza trabajo a distancia con los pedalistas mexiquenses a su cargo, con planes de trabajo basados en su categoría y acatando las medidas preventivas de la contingencia sanitaria por COVID-19.



La entrenadora del Centro de Formación de Ciclismo Edoméx detalló que los más pequeños sólo realizan trabajo físico, mientras que con los juveniles, algo más específico, aunque con menos carga de lo habitual porque aún no hay fechas definidas para los eventos deportivos.



’Con los juveniles llevo un seguimiento con rodillos, no salimos a la calle, pero sí es complicado porque les han dejado muchos trabajos y muchas tareas, terminan muy tarde de sus labores escolares’, afirmó la ex campeona mundial.



’Ahorita no es para las competencias, porque no hay calendario competitivo de aquí a diciembre, no sabemos si habrá Juegos Nacionales, así que ahorita que se apliquen a la escuela y ya cuando nos den una fecha, empezamos a hacer la planificación’, agregó.



La entrenadora, que como pedalista de elite acumula muchas experiencias, les envió un mensaje a sus pupilos ’no pierdan el ánimo, disfruten mucho a su familia, porque después por las mismas competencias es complicado estar con ellos, que se mantengan sanos, que le echen ganas’, dijo.



Finalmente, Nancy Contreras destacó que ante las medidas de prevención es importante el uso de la bicicleta, además de forma deportiva, como un medio de transporte, el cual será más conveniente que el público.