Dota Astudillo de material a centros hospitalarios de Guerrero; se previenen oportunamente contra el COVID-19

El Gobernador Héctor Astudillo Flores dio a conocer que se continúa con la entrega material a Hospitales Generales, lo anterior lo dio a conocer el durante la actualización diaria sobre la situación que guarda en la entidad el Covid-19 .



Astudillo Flores confirmó que hasta este domingo 22 de marzo, Guerrero continúa en fase 1 y mantenemos 4 casos confirmados por COVID19 sin presentar incrementos, reiterando el llamado a la solidaridad, y poner de su parte a toda la población para evitar la proliferación de esta pandemia que aqueja a México y al mundo .



Se confirmo que el Laboratorio Estatal , ya se entregó el primer lote de reactivos para pruebas de Coronavirus y esta semana se entregarán tres lotes más. Además, A través de Salud Guerrero se distribuyó: gel, toallas de papel, cubre bocas, batas, botas, gorros y guantes en Hospitales Generales. A partir del lunes estos también se entregarán en los Hospitales Básicos de la Comunidad; así como equipos de bioseguridad con mascarillas especiales.



giró instrucciones al secretario de Finanzas y Administración, Tulio Pérez Calvo para que se dedique a constatar a que todo camine de manera correcta y se hagan todos los esfuerzos para que los insumos lleguen de manera puntual a las diferentes regiones, priorizando aquellas más lejanas como Tierra Caliente y la Montaña, así como aquellos municipios que se encuentran con mayor rezago.



El secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos confirmó que siguen las instrucciones del mandatario estatal, comprándose todo el material médico que se requiere para la atención, en caso que se requiera, por la pandemia.



Ernesto Rodríguez Escalona, titular de Turismo, confirmó que la ocupación hotelera, se reflejó este fin de semana con un poco más 30% en ocupación hotelera , mientras este domingo se encuentra en un 36% en hoteles, condominios al 28% y tiempos compartidos al 25 %, cifras muy bajas que no se presentaba desde los huracanes de Ingrid y Manuel ; confirmó que las tres oficinas para atención al sector turístico están operando desde esta mañana.



Por su parte , el secretario de Educación Arturo Salgado Uriostegui agradeció la solidaridad de los Padres de familias y comunidad educativa para llevar acabo con éxito las medidas de higiene, durante la semana que todavía hubo clases. Destacó que la Secretaría de Educación Pública puso a disposición las plataformas digitales para que tanto maestros como alumnos, puedan avanzar en los planes y programas de estudio, mientras que quienes no tengan acceso a las nuevas tecnologías, los docentes enteraron tareas para avanzar en su Plan de Estudios.



Llamamos a que todos pongan su parte para cuidarnos, a que cuiden a los adultos mayores, sana distancia, estén en sus casas, si no hay nada a que salir, yo sugiero que no salgan, para eso la suspensión de clases, para eso el adelgazamiento burocrático’, concluyó el mandatario estatal.