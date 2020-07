Dr. Filiberto Daniel Sánchez Bernal, recomienda realizar pequeñas salidas de casa.

Debido a la pandemia nos hemos visto forzados a cambiar nuestras rutinas diarias y la de nuestros seres queridos, esto no solo recae en trabajar y estudiar desde casa sino también en permanecer la mayor parte del tiempo en nuestro hogar.



El jefe del Departamento de Salud de la Infancia y Adolescencia, Dr. Filiberto Daniel Sánchez Bernal, explicó que esta situación ha venido a afectar a niños y jóvenes de manera particular pues están acostumbrados a compartir con otras personas, expresar sus emociones en otros entornos y liberar su energía en otros espacios.





’Si bien es cierto que se ha terminado el ciclo escolar y los espacios se empiezan a abrir para tener la posibilidad de salir, es muy importante hacer énfasis en que la pandemia aún no ha terminado, lo cual explica que existe aún mucho riesgo de contagio; pasar horas e incluso días encerrados en casa puede ser algo realmente estresante para niños así como para los padres, de modo que en el caso de no tener síntomas, de no estar en riesgo de contagio ya que no se vive en zonas afectadas o de no haber estado en contacto con alguien contagiado, es posible hacer una pequeña salida de casa, obviamente que no sea demasiado tiempo, tal vez para dar un pequeño paseo con los niños o llevarlos al parque, pero siempre teniendo precaución de mantener una sana distancia con las demás personas, taparse la boca en caso de tos y estornudo y lavarse bien las manos al volver a casa’, detalló.





De igual manera, y tomando en cuenta estos básicos consejos, el especialista señala que el tiempo en casa puede ser aprovechado de buena manera por niños y jóvenes ya que han terminado con sus ocupaciones escolares.





1.- Respetar los horarios y hábitos principales, en concreto la hora de dormir y la hora de despertarse, así como la de las comidas, es muy importante que los niños no se duerman muy tarde para que no se despierten muy tarde porque se verán modificadas las rutinas habituales y cuando regresen a clases va a ser mucho más conflictivo para ellos volver a una rutina tradicional.





2.- Involucrar a los niños en la planificación del día, hay que escuchar a los niños y jóvenes, que ellos opinen sobre la organización del día en casa para poderlos involucrar y estén interesados en lo que vamos a hacer ese día en casa que vamos a continuar confinados.





3.- No olvidar la actividad física, para que no se sientan más apagados que de costumbre puedes proponer hacer ejercicios juntos en caso de tener un espacio como un patio o simple y sencillamente divertirse bailando.





4.- La nutrición, aburrirse en casa puede llevar a los niños y a toda la familia a acabar adoptando hábitos alimenticios nada aconsejables como ayunos prolongados por la modificación de los hábitos de sueño o comidas a deshoras perdiendo así una rutina habitual en los horarios de comida, esto pudiera llegar a producir trastornos en el estado de la nutrición, así que hay que tener mucho cuidado con esto.



5.- Respetar las clases o enseñanzas on line, hay algunos niños y jóvenes que continúan con cursos, es por ello que es importante que sigan con las pautas que se le hayan indicado de su centro educativo para seguir las clases o deberes en casa o en línea.





6.- Deja tiempo para que jueguen, tras el estudio y los deberes deja que los niños se distraigan viendo la televisión, jugando en sus consolas de video juegos, con sus juguetes, etc., siempre y cuando hay que tenerlos bajo vigilancia y sin excederse en horas juego, es muy importante tener un control, no hay que modificar nuestros hábitos normales.