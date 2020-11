Dr. Humberto García Aguilar ofreció videoconferencia de Hipertensión Pulmonar para niños y adolescentes

El Dr. Humberto García Aguilar, jefe del Departamento de Cardiología Pediátrica del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, Zona del ISSSTE.



Llevó a cabo videoconferencia-dedicada a niños y adolescentes que sufren de Hipertensión Arterial Pulmonar (HAP) e Hipertensión Pulmonar (HP).



Al impartir sus conocimientos el Dr. García Aguilar, señaló quiero ofrecer esta Charla tan interesante a la sociedad, a la Asociación Latinoamericana de Hipertensión Pulmonar desde la Ciudad de México quiero empezar con un tema que preocupa, que seguramente muchos de los que nos ven y escuchan son papás o son pacientes con HAP.



El caso que vamos hablar en esta ocasión específicamente de HAP en niños y en adolescentes, impartiré mi pantalla para ir explicando lo que yo hago en el hospital 20 de noviembre, estoy a cargo de la clínica de HAP de adultos, pero estoy en área de cardiología pediátrica, para mi es una meta es un compromiso que tengo que podamos llevar los mejores tratamientos a enfermos de HAP, es algo que me mueve todos los días y que no dejaré de trabajar hasta que logremos que todos los niños tengan su tratamiento, porque es triste que solamente la población afiliada al ISSSTE.



El Dr. especialista en tengamos las 3 líneas de fármacos y el 90% de los enfermos se encuentren limitados.





SE OFRECIO VIDEO DE NIÑOS CON HAP DE CAMPAÑA DE DONACION EN E.U.



El Dr. especialista en Pediatría hizo saber que la HAP no es un diagnóstico propiamente, que nos hable de la enfermedad o que nos describa la enfermedad como es, la HAP es una observación una medida hemodinámica de nuestra circulación cardiaca y pulmonar, a través de un número que es 25 mmHg y que en la última reunión en 2018 se bajó a 20 presión capilar, cuando el cuerpo se encuentra con una presión aumentada dentro de los vasos sanguíneos pulmonares, lo importante es que se puede obtener de forma precisa un diagnóstico pasivo en catequerismo ya sea por una arteria por el cuello o por el brazo, eso se diagnóstica con un estudio de laboratorio, entonces por qué tengo que llegar hasta ahí, la desilusión de esta enfermedad parte de un número que es difícil de conseguir muchas veces, y esto limita a muchos médicos hacer un diagnóstico preciso porque muchas veces este número se estima por un método que no es exacto que es el electrocardiograma se presume que es la presión pero no es así ciento por ciento confiable, muchos paciente que nos han llegado llegan con el diagnóstico de HP, incluso llegan con tratamientos, cuando es totalmente erróneo, porque son diferentes tipos de HP.



Cómo voy a definir finalmente eso, no solamente va determinar la presión si no va determinar dos parámetros uno muy importante que es la resistencia, qué significa eso, qué tan fuerte, qué tan dura está esa arteria a nivel pulmonar y también que la parte final de todo este circuito ocapilar es pesada.





5 GRUPOS CLASIFICADOS



Grupo 1, HAP 1220, Grupo 2, HP por patología cardiaca izquierda que son los más frecuentes, y el diagnóstico final lo tenemos que hacer correctamente bien, Grupo 3, HP por enfermedad pulmonar Hipoxemia, es el paciente que tiene bronquitis crónica, algunos niños con malformaciones pulmonares, el problema no está en la circulación arterial el problema está en que al no oxigenar bien, es cuando se ponen morados, el tratamiento para ellos es el oxígeno con eso la presión baja, en Grupo 4, HP es el paciente que tiene tromboembolismo crónico que no se puede operar, que no se puede quitar esos cuágulos y esto ha generado que la presión incrementa es más frecuente en adultos en los niños son poco escasos, Grupo 5, HP con mecanismo multifactoriales, pero no sabemos por, qué claramente este grupo es muy Heterogéneo, nosotros como médicos tenemos la responsabilidad que si un paciente llega con síntomas de HP, que tiene estudios de electrocardiograma o alguna placa del tórax, hasta que se revise el caso del paciente.





ELEMENTO DE LA HETEREOGENIEDAD EN PEDIATRIA



Enfermos sobre un paciente en desarrollo, el niño es un paciente, es un ser humano, está en crecimiento, está en desarrollo, un adulto, ya no tiene esa condición de madurez de sus órganos, algo interesante en el niño es que el desarrollo pulmonar termina a los 9 años, otros dicen a los 12 años, tenemos esta etapa que pudiera tener una influencia importante para que estos pacientes tuvieran algún beneficio, yo lo veo en pacientes que son bebes, que nacieron prematuros, que tuvieron ventilador que tuvieron mal pulmonar por infección por el mismo oxígeno que se les dio y salen del hospital con su oxígeno y con estudios que les dicen que tienen Hipertertensión Pulmonar, estos pacientes a lo largo de semanas se curan de la HP, y dejan el oxígeno y más adelante su vida es diferente.



Hay muchos factores en pediatría que son más complicados de discernir de hacer esta selección, el adulto se enfrenta a 5 grupos, el cardiólogo, el neumólogo, de adultos tiene que hace diferentes estudios para integrarlos a estos, en los niños es mucho más complicado porque puede estar dentro de los 3 grupos y un ejemplo claro es cuando vemos las anomalías genéticas, el niño con Síndrome de Drawn que acude con a la consulta de cardiólogo, primero tenemos que ver que su corazón esté formado adecuadamente, para saber que tiene HP.



Lo que hemos visto en pediatría, la primera causa de HP es lo congénito y esto es triste porque sabemos que en México tenemos pocos centros en que operan al niño del corazón, cuando nacen o a los pocos meses debido a una mal formación cardiaca compleja, y ahora con el tema de Covid-19 y la Pandemia y que muchos centros tuvieron la necesidad de convertirse en hospitales covid y que se interrumpió la atención a este grupo de pacientes, ahora estamos muy preocupados porque seguramente en la época post-pandemia, tenemos que buscar con urgencia, aquellos niños que nacieron a finales del 2019, y que no alcanzaron a llegar a nuestros centros para una cirugía, lamentablemente vamos a dejar fuera a muchos pacientes de la cirugía de sus corazón, tenemos que anticiparnos, porque muchos de estos niños van a generar HAP y tenemos que tratarlos con medicamentos.



Es bajo el número de paciente no llegan a estos centros porque no hay muchos cardiólogos, en México no hay mucho equipo de ecocardiografía para hacerlo, entonces estos pacientes se quedan en su casa, o terminan falleciendo, lamentablemente nuestro país tiene una cobertura que abarca un 40 o un 50% de atención a sus pacientes, en México nacen aproximadamente 20 mil niños con cardiopatía congénita, y solamente operamos de 4 a 5 mil niños, de ello nuestro país opera el 50%, son 25% del total de pacientes al año que son operados, y tenemos una deuda del 25% que lo requiere, esto es muy preocupante y lo lamentable es que en los últimos 15 años no ha habido ninguna mejoría en este aspecto.



Otro punto es que nos hemos asentado en niños que se rescatan por una prematura extrema, el dermatólogo pelea niños de 900 gramos, de 1 gramo muchos van a revertir y dejar el oxígeno y van a mejorar con el crecimiento, lo cierto es que muchos no lo van hacer así, muchos van a tener lesiones importantes y que aquí el neumólogo y el cardiólogo este trabajo en equipo va a hacer muy importante porque tenemos que decidir hacia qué aspecto vamos más vamos a darle valor al tratamiento.



En el adolescente hay causas de Hipertensión Arterial Pulmonar Ideopática (HAPI) básicamente el 80 y 90% van a tener el origen de nuestros 2 grupos, en cuanto a la enfermedad no se sabe el origen, tienen una prevalencia de uno a dos pacientes por millón de habitantes, en México se llega a tener 120 pacientes pediátricos con HAP Ideopática, de lo cual somos una puntita porque no se diagnostica y que también hay una enfermedad familiar y lo dejamos como ideopática porque en México no tenemos los estudios gréticos.





PREGUNTA Y RESPUESTAS



¿Tuvieron problemas cardiacos, pero no se atendieron a tiempo, llegaron a la edad adulta y sufren HP?



PREGUNTA: ¿En los niños está funcionando la terapia combinada?



RESPUESTA: de los tratamientos combinados, igual si los pacientes pediátricos requieren tratamientos combinados, la capacidad funcional como síntoma en los niños la gente joven es más difícil que sea determinante de gravedad necesitamos saber si el paciente está en una condición de llevar una monoterapia, pero lo cierto es que no es así, porque muchas veces ya viene el paciente con síntomas de fatiga y resulta comprometido, el 40% de mis pacientes pediátricos están en mes de noviembre con terapia dual y sinedafil.







PREGUNTA: ¿Qué tanto se puede corregir si se atienden a tiempo las cuestiones de cardiopatías que no sufra en su adolescencia o en su estado adulto, de HP?



RESPUESTA: como les comenté, las cardiopatías simples son las más frecuentes que se ven en el adulto asociados con HP es la comunicación vincular, la comunicación vincular y el conductor, las personas más comunes, salvo que haya alguna relación entre comunicación interal vincular y una enfermedad ideopática que eso a veces cuesta trabajo, cuando llega un paciente adolescente o adulto con una HP muy significativa y un defecto pequeño esas son dos coinciden, y aquí en ese caso tratar la cardiopatía no es lo indicado, esta diferencia de una cardiopatía que provoca HP o una cardiopatía que asociada a HP, el médico tiene que decidir, porqué si el paciente tiene HP ideopática más, yo voy con la necedad de que esta sería la causa, la cierro y voy a gravar a este paciente y lo voy a poner en una condición de salud mucho peor, entonces los grupos tienen que sentarse, discernir previamente antes de tomar una decisión, terapéutica en este grupo.





ANUNCIOS PARROQUIALES



El próximo 24 de noviembre en el Senado de la República se llevará a cabo un Foro virtual ’Retos y Oportunidades’ en el diagnóstico Hipertensión Pulmonar.



Participantes: la Dra. Pilar Estríbalo coordinadora del registro nacional de Hipertensión Pulmonar en España, con el Tema Acciones Exitosas, implementadas por unos Países para lograr un diagnóstico oportuno y mejorar la atención a la Hipertensión Pulmonar, de México, participa el Dr. Tomás Pulido, con el Tema Oportunidades del Sistema Mexicano y la participación de una Asociación de Hipertensión Pulmonar de Colombia, Diego Fernando Gil Cardoso, y de Fundación Tejido Azul, que nos van a dar las experiencias de cómo llegan los medicamentos, de cómo los pacientes tienen acceso a los medicamentos.



El Próximo sábado con todas las Asociaciones de Centro y Sudamérica que se llama la ’Luz de la Esperanza’ consiste en evento virtual, en la vamos a prender una vela para seguir trabajando por los pacientes de Hipertensión Pulmonar, en el marco del Día Latino de HP.



Finalmente, la cuarta charla que tendremos la próxima semana que tiene que ver México y la Hipertensión Pulmonar, con la participación de la Dra. Nayeli Sayas y el Dr. Tomás Pulido.