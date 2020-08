Dudas en videos del hermano de AMLO

Sin duda el video de Pío López Obrador, hermano del presidente de la república, ha provocado toda serie de comentarios, tanto de críticas por ser un hecho irregular y hasta ilegal, como por la forma en que ha querido ser justificado por el mandatario mexicano, hecho que se suma a otros escándalos donde también él ha estado involucrado junto con varios colaboradores cercanos.

Este suceso se registra la misma semana en que López Obrador prácticamente se regocijaba con el video donde Emilio Lozaya, exdirector general de Petróleos Mexicanos, entregaba paquetes con dinero a asistentes de senadores, presuntamente para sobornarlos, al grado de repetirlo completo en una de sus conferencias de prensa mañaneras, situación que también aprovechó para reiterar su combate contra la corrupción.

No contaba que el periodista Carlos Loret de Mola difundiría los videos donde David León Romero entregaba dinero a Pío López Obrador, presuntamente para realizar actividades político-electorales del partido Morena en las elecciones locales de Chiapas en 2015.

Recuérdese que León Romero era hasta hace unas semanas el coordinador de Protección Civil, dependencia adscrita a la Secretaría de Gobernación, quien renunció a ese cargo ya que asumiría la titularidad de la nueva empresa estatal encargada de distribuir medicamentos y equipos médicos, pero por el momento esa responsabilidad queda en suspenso, en espera de que se aclare toda esta situación,

En respuesta el presidente en su conferencia mañanera del viernes manifestó su punto de vista y, entre otras cosas, rechazó que la entrega de ese dinero sea un acto de corrupción y al contrario, según dijo, corresponden al pago de aportaciones de gente que apoyaba a su movimiento para las campañas políticas, en ese entonces en Chiapas.

De acuerdo con León Romero León, entonces ’colaborador no oficial’ del gobierno de Chiapas encabezado por Manuel Velasco, esas entregas sucedieron al menos durante año y medio, también rumbo la campaña de López Obrador de 2018, cuando ganó la presidencia.

El presidente afirmó que ya estaba avisado de la difusión de esos videos, motivo por el cual le pidió a que León Moreno que enfrentara estos hechos y por el momento no asumiera el cargo de la empresa distribuidora de medicinas, hasta después de aclararse todo el caso.

Tras afirmar que la difusión de estas grabaciones es una ’reacción normal y legítima, de quienes se están viendo afectados sus intereses’, a causa de la difusión de las acusaciones contra Emilio Lozoya y Genaro García Luna, donde se han involucrado a expresidentes, exlegisladores y a exfuncionarios públicos, aseguró que ahora ’nuestros adversarios buscan equiparar las cosas y decir que todos son los mismos, esto es bastante usual, recurrente, cuando se está llevando a cabo una transformación’.

El mandatario aseguró que existen ’diferencias notorias’, no solo en el monto del dinero, sino que ’en aquellos casos que los tiene muy molestos a nuestros adversarios sin duda es extorsión, mordidas, para obtener de manera indebida recursos públicos, es corrupción; en el otro caso, en el de mi hermano con David León, son aportaciones para fortalecer el movimiento en momentos en que la gente que era la que apoyaba’. Aseguró que las revoluciones requieren del apoyo económico popular para subsistir y ganar y lo ejemplificó con la Mexicana de 1910.

Ante todo esto existen varios detalles que se deben aclarar: ¿por qué grabó León Romero esas entregas?, ¿cómo sucedió que alguien tuvo acceso a esas grabaciones?, ¿cómo le llegaron a Loret de Mola?, ¿por qué fue advertido López Obrador de su difusión ¿acaso Morena, como partido político con registro no recibía las aportaciones de las instituciones electorales?, ¿por qué esas entregas fueron de manera clandestina y no de forma pública?

Varias de esas interrogantes deben ser respondidas por el mismo León Romero, quien asegura que no era servidor público, pero al igual que Pío López Obrador no eran directivos o tenía cargos en Morena, entonces ¿bajo qué cargo efectuaron ese movimiento de recursos?

Esa entrega de dinero fue hecha fuera del marco legal electoral, por lo tanto resulta un delito, sin importar quién lo aportó –que, además, no se ha precisado el origen de esos recursos económicos–, a quién se le entregó o en qué se le utilizaron; tampoco puede argumentarse en defensa que en ese proceso electoral en Chiapas los resultados fueron adversos para Morena, ya que apenas lograron un solo triunfo de todas las candidaturas en que participaron.

Además, en los videos León Romero afirma que esa labor clandestina es también como parte de las acciones con miras al proceso electoral de 2018, lo que hace suponer que continuaron por más tiempo y con otras personas. Recuérdese que también la diputada veracruzana Eva Cadena fue captada en abril de 2017 en videos, cuando también recibía dinero presuntamente para López Obrador.

Si en verdad la Fiscalía General de la República es autónoma, debe investigarse a fondo estos hechos y tras fincar responsabilidades vincular a proceso a los responsables, a fin de ser sancionados. De esa forma se podrá creer que en realidad se combate a la corrupción, caiga quien caiga, así sea el hermano del presidente.