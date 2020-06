Duele a FEMSA pagar impuestos y propone invertir el doble para sacar a AMLO; en redes llaman a boicot

En el resto de los países del mundo, las empresas pagan impuestos como corresponde; no es el caso de México, donde los empresarios se acostumbraron a hacer negocios sin contribuir con su obligación a la sociedad que es a la que deben el consumo de sus productos: José Antonio Fernández Carbajal, el ’Diablo’ de FEMSA, está furioso con la 4T porque le cobraron lo que debía: "Le pagamos al SAT, pero voy a poner el doble para sacar a AMLO en 2022".



En respuesta, en redes sociales llamaron a un boicot contra la empresa (Coca-Cola), responsable de provocar obesidad y diabetes en los mexicanos, dos de los factores de comorbilidad que provocaron la muerte de miles de mexicanos ante la pandemia de COVID-19.



Fernández Carbajal creyó que aceptar el pago de impuestos adeudados al SAT por casi 9,000 millones de pesos sería comprendido por la 4T como un señal de reconciliación. Esto tras el último roce -que generó la ruptura de AMLO con Salazar, titular del CCE- por la negativa del Presidente para aplicar el plan económico de contingencia que proponían los empresarios.



El Diablo Fernández ya aporta para el proyecto electoral de De Hoyos con el PAN en Baja California. Salazar encabezó una reunión virtual con cientos de integrantes de las cámaras empresariales, en donde se conversó abiertamente de apoyar y promover la salida de López Obrador en la revocatoria de mandato que se realizaría en 2022.



Incluso en 2018 coaccionaron a sus empleados para votar en contra de AMLO lo que no funcionó y contribuyó para dar una victoria aplastante a AMLO como no se había tenido en más de 30 años.



En Palacio Nacional creen que Gilberto Lozano -promotor del Frente Nacional Anti-AMLO (FRENA)- está financiado directamente por el Diablo Fernández. Desde allí se organizan y convocan las marchas opositores contra López Obrador, así sólo convoquen a decenas de personas-



En enero de 2017 el titular de Femsa también había sido señalado como el encargado de viralizar los videos que mostraban a AMLO como el orquestador de las protestas y los saqueos tras el gasolinazo de Peña Nieto. También es señalado en Morena como uno de los grandes colaboradores -junto a Claudio X. González, Germán Larrea y Alberto Baillères- de la campaña en contra del tabasqueño en la elección de 2006.

Ante el llamado del regiomontano provocado por no querer pagar impuestos, usuarios de la red social Twitter llamaron al boicot contra la empresa que fabrica producto chatarra.



El Diablo de FEMSA se creen tan poderosos que quieren mandar a todo un pais solo por no querer pagar ni modo bebes enemigos de mexico boa dejar de consumir su basura...vean a televisa ya como zombi



Levante la mano quien este de acuerdo en #BoicotAFemsa y #BoicotaOxxo🙋‍♂‍🙋🙋‍♀‍

Desde hace por lo menos una década, El poder del consumidor ha revelado la toxicidad de la bebida -además de otras con exceso de azúcares-.



“La bebida de mayor consumo entre niños y adultos no es inofensiva. Echa un vistazo a la radiografía con la que Xaviera Cabada, nutrióloga y coordinadora de Salud Alimentaria en El Poder del Consumidor, nos desentraña las verdaderas características y valor nutricional de este producto. El tema de consumo de refrescos en México no es cualquier cosa. México se ha convertido en el mayor consumidor de refrescos en el mundo”.



Coca-Cola (355 ml, 1 lata):



Azúcar:



21 gramos por porción de 200 mililitros. Toda la lata contiene 37 gramos, equivalente a 7.4 cucharadas cafeteras* de azúcar, lo cual cubre de 106% a 148% del requerimiento para todo el día de un adulto. De acuerdo con la Asociación Americana del Corazón, la cantidad de azúcar máximo tolerada para un adulto es de 5 a 7 cucharadas cafeteras de azúcar para todo un día.



Si un niño se toma una lata de éstas consume del 185% a 247% de lo que debe consumir en todo el día, ya que un niño no debe consumir más de 3 a 4 cucharadas cafeteras de azúcar diarias, de acuerdo a la Asociación Americana del Corazón.