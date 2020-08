!DUELO DE VÍDEOS!

* PÍO OBRADOR RECIBÍA DINERO PARA LA LUCHA PRESIDENCIAL DE SU HERMANO ( PARA EL MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN)



**EXIBEN DOS VIDEO DEL HERMANO DEL PRESIDENTE ’ PÍO LÓPEZ OBRADOR RECIBIENDO FAJOS DE BILLETES ,PARA LA CAMPAÑA DE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.



* EL DINERO SE LO ENTREGÓ ’ DAVID LEON ’ ESTE FUE NOMBRADO POR AMLO COORDINADOR NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL NACIONAL Y RECIENTEMENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR LO NOMBRÓ COMO TITULAR DE LA NUEVA EMPRESA ’ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS.



Informa esta noche jueves 20 de Agosto el periodista ’ CARLOS LORET DE MOLA ’ en su noticiero LATINUS exhibe dos videos donde el hermano del Presidente de la República ’ PÍO LÓPEZ OBRADOR ’ dónde se observa recibir paquetes de dinero de manos de ’ DAVID LEON ’ .un paquete lo recibió en un conocido restaurante y el otro paquete se lo entregaron en su propia casa.



Dicho video se da a conocer en la misma semana en qué círculo un video de los sobornos millonarios a funcionarios del senado cercanos a legisladores panistas en el caso de Emilio Lozoya.



El mismo David E. Leon Romero publicó en su cuenta de twittear reconociendo qué el video debe tener aproximadamente 5 años,qué el apoyo el movimiento de Morena recolectando dinero entre sus conocidos qué se utilizaban para la realización de asambleas de Morena y otras actividades.



A raíz de la exhibición del video escándalo el funcionario Federal David Leon no tomará protesta como integrante del equipo de Salud nombrado recientemente por el Presidente de la República mientras se aclara dicho escándalo.



No hay duda el combate a la corrupcion y la Impunidad en el nuevo gobierno,es una simulación ,ahora el Presidente de la República tiene que exhibir los videos de su hermano donde recibe paquetes de dinero y así el pueblo de México comprobará qué AMLO si realmente está combatiendo la Corrupcion en su gobierno., del pasado y el presente.



El presidente de la República nunca se imaginó qué saldría en escena su adorado hermanito ’ PÍO OBRADOR ’al igual qué en su momento salió lo de Rene Bejarano ,al parecer a AMLO por poco le da el infarto al ver el video dónde su hermanito agarra las bolsas de billetes,la balconada fue brutal terrible ya qué también queda en evidencia qué en su familia también se practica la corrupcion y es parte de ella .



En su mañanera de este viernes reconoció qué su hermano Pío recibió dinero de David Leon y tratando de justificar lo injustificable dijo que ’ SON APORTACIONES PARA FORTALECER EL MOVIMIENTO DE MORENA YA QUÉ EN SU MOMENTO LA GENTE ERA EL QUÉ APOYABA ’, pero se le olvidó a AMLO qué durante su campaña presidencial el periódico Universal salió publicado el 23 de octubre del 2019 señalando con bombo y platillo dónde se anunciaba la incorporación de 21 alcaldes chiapanecos de distintos partidos a la filas de Morena,en presencia de ’ PÍO LÓPEZ OBRADOR ’,el texto señalaba qué Pío López Obrador hizo una labor para comprar a los Presidentes municipales y meterlos a las filas de morena.



’ MORALEJA SI NO QUIERES VER VISIONES,NO ANDES DE NOCHE ’.