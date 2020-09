Dulce María Sauri es ya presidenta de los diputados y Noroña, al basurero legislativo

Treinta y seis horas después del aquelarre legislativo propiciado por las ambiciones del petista Gerardo Fernández Noroña, en que se rechazó su designación como presidente de la Cámara de Diputados, la cordura regresó al Pleno de San Lázaro y la ex gobernadora yucateca priísta Dulce María Sauri finalmente fue electa ayer casi de panzazo por 313 votos a favor, 123 en contra y 21 abstenciones. Sumados éstos últimos, representan en realidad 143 diputados en contra.



En este entretiempo, el coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de los diputados, Mario Delgado, logró que al menos unos 30 de sus diputados le hicieran caso para dejar pasar finalmente a Sauri como presidenta de la Mesa Directiva para el Tercer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.



La tarde del lunes la planilla única encabezada por Sauri había sido rechazada por 64 abstenciones y 112 (lo que hace 176) en contra, y apenas 278 a favor.



Ayer, al menos 32 de esos 176 diputados que el lunes votaron en contra o se abstuvieron, modificaron su voto para dejar pasar a Sauri y el resto de la planilla.



Junto a Sauri llegan Dolores Padierna (Morena), María Sara Rocha (PRI) y Xavier Azuara Zúñiga (PAN) como vicepresidentes.



Como secretarias quedaron las diputadas María Guadalupe Díaz (Morena), Karen Michel González (PAN), Martha Hortencia Garay (PRI), Julieta Macías Rábago (MC), Lyndiana Elizabeth Bugarín (PVEM) y Mónica Bautista Rodríguez (PRD), y como secretario el diputado Héctor René Cruz (Encuentro Social).



La panista Lura Rojas, quien el lunes quedó provisionalmente como presidenta al rechazarse la primera votación de la planilla, tomó protesta a la diputada Dulce María Sauri como presidenta de la Mesa Directiva, quien después hizo lo propio con las y los integrantes de la Mesa Directiva.



En su primer acto, la priísta Dulce María Sauri instruyó comunicar por escrito la integración de la Mesa Directiva al Presidente de la República, a la Cámara de Senadores, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los congresos de los estados y al Congreso de la Ciudad de México.



El rejego diputado petista Gerardo Fernández Noroña pasó con ese acto al basurero legislativo, pese a haberse declarado presidente legítimo de los diputados. Sin embargo, queda como experiencia que en San Lázaro hay al menos hay unos 100 de los 251 diputados de Morena que no van ni con su coordinador, Mario Delgado, ni con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien el lunes les pidió a los suyos, desde su mañanera, no manipular leyes o acuerdos para alcanzar cargos personales como lo quería Fernández Noroña, para llegar él como presidente de la Cámara de Diputados.



Noroña estuvo a punto de descuadrar y romper los equilibrios alcanzados entre las fuerzas políticas en San Lázaro, equilibrios necesarios para alcanzar acuerdos a fin de aprobar reformas y leyes.



Estos irreductibles de Morena junto a los del PT podrían bien trastocar o ensuciar algunas de las iniciativas del interés de AMLO solo para mostrar su desacuerdo por haber impulsado a Sauri y darle espacios al PRI.



La reforma fiscal progresiva, ineludible: Monreal



Luego de rechazar que Morena vaya a impulsar en este período legislativo el gravar herencias y refrescos como ha salido en los medios, Ricardo Monreal indicó que esas propuestas forman parte de 453 alternativas planteadas en forma individual que deberán ser discutidas por los 60 senadores de la fracción para sacar adelante no más de 10 o 15 en la agenda global.



Lo de gravar herencias y refrescos no tienen el aval del grupo, aclaró.



’Lo que sí existe, es la terca realidad que hace impostergable una política fiscal progresiva. Creo que no hay forma de evitarlo’, indicó.



Ello porque las consecuencias económicas de la pandemia de Covid-19 ha afectado gravemente los ingresos fiscales y la economía general de México. Eso, sin hablar del contexto de crisis internacional.



Lo que corresponde en este momento, dijo, es esperar a ver qué propone la Ley de Ingresos que llegará en estos días a la Cámara de Diputados y que pasará luego al Senado.



El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado consideró después que la desaparición de varias subsecretarías no puede afectar la operatividad y capacidad de respuesta a reclamos ciudadanos, porque las funciones y responsabilidades que tengan pasarán a otra áreas del mismo gobierno.



Sin duda, esta desaparición responde a un plan de racionalidad y de austeridad. Todas las subsecretarías son importantes y con una función y una facultad trascendente y su desaparición y absorción de funciones por otras áreas requerirá de modificaciones de ley para transmitir funciones y facultades a otras direcciones.



Pidió comprender que el país y el gobierno viven un momento complicado de racionalidad y de austeridad en el que el propio Senado ayer aprobó un presupuesto sin aumentos y sin siquiera reconocer la inflación. En términos reales recibirá menos recursos que este año, dijo.



’Hacia el 20 de agosto recibimos una petición del Secretario de Hacienda de presentar un presupuesto moderado. Somos conscientes de lo que vivimos con la pandemia de Covid-19 y decidimos no pedir ningún aumento’, comentó.



Al hablar de la agenda legislativa concurrente con la del presidente López Obrador dijo que la iniciativa para eliminar el fuero presidencial queda fuera en este periodo.



Eso ocurre porque los coordinadores parlamentarios del llamado Bloque de Contención (PAN, PRI, MC y PRD) le reiteraron que sus grupos no acompañarían la reforma constitucional para eliminar el fuero del Presidente.



’Su decisión, parece ser inquebrantable. No están de acuerdo en que se elimine de la Constitución el fuero al Presidente de la República. voy a seguir platicando con ellos’, comentó y agregó:



’Sin ellos no tengo mayoría calificada, esa es la verdad’.



En lo que corresponde al trabajo de la comisión legislativa para juntar las firmas de unos 45 senadores que se requieren para pedir la consulta para enjuiciar a ex presidentes, adelantó que hoy y mañana viernes se reunirán para presentar una propuesta el lunes próximo.



Al parejo, él y el senador Germán Martínez presentarán una iniciativa para la creación de una Comisión de la Verdad que en el fondo tiene la intención de revisar y juzgar actos ilícitos cometidos por los gobiernos anteriores.



’Es una propuesta que presentaremos y que comentaré con la Junta de Coordinación Política para integrarla. Hay voluntad de nuestra parte para ir a fondo en los actos de corrupción, de deshonestidad, del pasado y del presente.



’Espero que hoy pase. Hoy, el senador Germán Martínez y yo la presentaremos en el pleno de la cámara de senadores’.



En cuanto a la inconformidad que presentará el presidente López Obrador contra la resolución del INE de bajarle un spot donde habla del Papa Francisco y para que cancelen la transmisión de sus mañaneras en Coahuila e Hidalgo por considerar que pueden influir en las elecciones locales de esos estados, Monreal dijo que estas controversias van siendo ya normales en este tiempo de cambio.



Ésta le compete resolverla al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, indicó.



