Dulce pide el apoyo al gobernador del estado de México

Dulce Brenda Meza T.



Cd. Jardines de Morelos Méx.



Me dedico al comercio



En esta cuarentena no la hemos estado pasando difícil mi familia porque ya no nos dejan poner en los tianguis y necesito apoyo del gobierno .



En mi colonia no ha llegado apoyo para las familias y han subido el precio de las cosas basícas como la tortilla que consumimos diario, como estas colonias que no tenemos los recursos podemos ser su prioridad ante esta pandemia y la verdad no se ha visto su apoyo para nada esperamos su pronta respuesta



Gracias



Gob. Alfredo del Mazo Maza

Gobernador del Estado de México