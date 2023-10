VALLE DE CHALCO, Estado de México.- En respuesta a las necesidades que tienen los estudiantes de escasos recursos en Valle de Chalco, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador informó que, en equipo con el Gobierno del Estado de México, encabezado por Delfina Gómez, se duplicará la cantidad de becas a jóvenes universitarios y a estudiantes de educación básica.



"En coordinación con la maestra Delfina duplicaremos las becas para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria aquí en Valle de Chalco. Tenemos que ayudar a la gente más necesitada, hacer realidad nuestro principio de que por el bien de todos primero los pobres’, explicó el Presidente López Obrador en el municipio donde actualmente se ayuda a 6 mil 274 familias con este programa.



Como parte de las actividades del tercer día de su gira de trabajo por el Estado de México, el Mandatario nacional acentuó el respaldo que el Gobierno federal brinda a Valle de Chalco y dio a conocer que, a través del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, también se otorgará más respaldo a las nuevas generaciones de esta demarcación.



’Aquí en Valle de Chalco se va a seguir apoyando a los jóvenes. Me llama la atención que sólo 800 jóvenes están en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, aquí está el Secretario del Trabajo, Marath, que va a hacerse cargo de que se apoyen a más jóvenes de Valle de Chalco’, dijo.



El Presidente López Obrador señaló que ’se la llevó, Maestra" luego de que más de 12 mil vallechalquenses aprobaran los primeros días de gestión de la Gobernadora Delfina Gómez con una gran ovación; ’ella entiende las necesidades y el sufrimiento de las y los mexiquense’, complementó.



En su oportunidad, Delfina Gómez Álvarez, Gobernadora del Estado de México, puntualizó que además de presentar los avances de los Programas del Bienestar, estos eventos reafirman el compromiso de impulsar la agenda social para que sea más sólida y responda a las necesidades de la población, especialmente de la clase más humilde.



Por ello, confió en que estos apoyos continúen mejorando la vida de las personas, ya que la visión del Presidente es apoyar a quienes más necesidades tienen.



Como ejemplo, refirió que en Valle de Chalco se apoya a los ciudadanos a través de diversos programas federales:



"En Valle de Chalco no es la excepción, se han apoyado a los ciudadanos a través de programas como Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores; la Pensión para las Personas con Discapacidad; La Escuela es Nuestra; Jóvenes Construyendo el Futuro; Protección para el Bienestar, Fertilizantes, niños y niñas, las Becas en su diferente modalidad, Tandas para el Bienestar, INAPAM, entre otros", enumeró.



La Gobernadora reconoció la importancia de la colaboración entre los diferentes órdenes de Gobierno para hacer frente a los desafíos del Estado de México, y aseguró que el objetivo es edificar un país más sólido y equitativo, donde la unidad en medio de la diversidad sea un valor esencial.



"En este camino de transformación reconocemos la importancia de la colaboración entre los diferentes niveles de gobierno, juntos estamos edificando un México más sólido y equitativo, y es la unidad en medio de la diversidad, lo que es nuestro valor esencial.



Arropada por el cariño de la gente, la Gobernadora recalcó el ejemplo del Presidente López Obrador al priorizar en su administración la atención de los sectores menos favorecidos y consideró que todos los servidores públicos tienen que aprender que esa es su principal misión.



También garantizó que los gobiernos de la Cuarta Transformación no sirven a intereses personales ni a amiguismos, sino que sirven al pueblo, pues el compromiso es ayudar y atender a los más vulnerables.



Desde las primeras horas de este domingo más de 12 mil adultos mayores y familias de Valle de Chalco llegaron al Deportivo "Luis Donaldo Colosio", donde esperaron con emoción el mensaje de la Maestra Delfina Gómez, quien les retribuyó sus muestras de afecto con palabras de gratitud.



Por su parte, Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, Director General del Banco del Bienestar explicó que esta institución es el eje integrador de la política social que encabeza el Presidente, y que al día de hoy ha entregado apoyos a más de 25 millones de mexicanos.



En territorio mexiquense, este Banco tiene 162 nuevas sucursales e indicó que la meta es llegar a las 230 para llevar los Programas del Bienestar a las localidades más alejadas y estén al servicio de toda la gente.



En esta gira de trabajo también estuvieron acompañando al Presidente de la República y a la Gobernadora del Estado de México, Ariadna Montiel Reyes, Secretaria de Bienestar; Leticia Ramírez Amaya, Secretaria de Educación Pública (SEP); Marath Bolaños López, Secretario del Trabajo y Previsión Social; Carlos Torres Rosas; Coordinador General de Programas para el Bienestar, Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de México; y Armando García Méndez, Presidente Municipal de Valle De Chalco.



También asistieron Subsecretarias y Subsecretarios de las diferentes dependencias del Gobierno Federal; Directores y Coordinadores de acciones y Programas para el Bienestar y funcionarios estatales y federales.