Duplicaría ingresos Checo Pérez

Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).– Con un pie fuera de la escudería Racing Point y tras 10 años al volante de bólidos que se desplazan a más de 378 kilómetros por hora, Sergio Pérez corrió en sentido contrario a los estereotipos que han señalado su carrera: estaba destinado a ser un piloto de media tabla.



Pero en en el Gran Premio de Sakir (Bahréin), bastó su talento, tenacidad y convicción para silenciar ideas… y prejuicios.



Tales como: que está en la Fórmula 1 ensombrecido por el dinero de Carlos Slim –considerado hace algunos años el hombre más rico del mundo– que un mexicano no puede ser campeón de un Gran Premio; o que si el 2020 es un año negativo debido, debido a que corre el riesgo de quedarse sin escudería el año próximo, así como a la pandemia ce Covid 19, publica hoy el diario El Economista.



Este 6 de diciembre, el jalisciense rompió con todo eso al ganar el primer lugar del GP de Bahréin. Además, cambió su propia historia al llegar por primera vez en la posición de honor y sumar su mayor cantidad de puntos.



Resultados que no pasarán desapercibidos en la revalorización de su marca.



Con sus mejores resultados en 10 años de competencia en la Fórmula 1, Checo aumentaría su ingreso hasta en un 120% o mínimo lo duplicaría, pasando de ganar 3.6 millones de dólares al año a 7.2.



Además de hacerle ganar entre 20 y 25 millones de dólares a la escudería Racing Point para su presupuesto de la temporada 2021, aunque, paradójicamente, el mexicano ya no correrá para ellos.



’A nivel de patrocinios, está en la posibilidad de poder firmar con nuevas marcas en México y a nivel internacional. Este es el momento. Ganar un premio de Fórmula 1 no lo hace cualquiera. Por lo que ahorita él está muy cotizado, cualquier equipo quisiera tener un piloto como Checo’, afirma José Antonio Cortés, periodista de ESPN especializado en automovilismo desde hace 29 años, en entrevista con el periódico especializado en economía y finanzas.



Según reportes de diversas fuentes especializadas, Pérez ocupa el noveno puesto en la lista de salarios de los pilotos titulares de la Fórmula 1 en este año, ganando alrededor de 3.6 millones de dólares anuales, lo que significa que gana 16 veces menos que el multicampeón británico Lewis Hamilton (58.1 millones).



Sin embargo, en la tabla clasificación general de puntos de la temporada, el mexicano se ubica en el cuarto sitio con 125 unidades, solo superado por el propio Hamilton (quien confirmó su título desde principios de noviembre), Valtteri Bottas y Max Verstappen.



Pérez está 64 puntos debajo de Verstappen, el tercer lugar, pero en cuestión de salarios, el europeo gana casi el triple que el mexicano (9.1 millones de dólares).



’Checo siempre ha sido un gran piloto, si tenía un auto para estar entre los mejores 10 lo ponía en sexto y ha sido también el mejor de los que no tiene un auto Ferrari, Mercedes ni Red Bull’, argumenta Cortés.



Como piloto, agrega, ’estaba muy subestimado sobre todo por los medios europeos, quienes decían que era un piloto de paso, que solo estaba ahí porque Carlos Slim le había comprado su lugar. Ahora ya nadie se atrevería a decir eso’.



Cortés explica que eso es falso, ya que una temporada en Fórmula 1 cuesta entre 150 y 200 millones de dólares, mientras que Pérez recibe entre 20 y 25 millones de patrocinios de Carlos Slim a través de Marca Claro.



De hecho, a principios de noviembre, un jefe de escudería reveló a un medio alemán que los patrocinios del mexicano son de los que menos aportan a la competencia con un promedio de tres millones de dólares, lejos de los 100 que se llegó a embolsar McLaren en el 2019 por ese mismo concepto. Telmex, Claro, Infinitum y Telcel son sus patrocinadores estelares.



Vale oro



Sergio Pérez fue despedido de Racing Point a mediados de este año. Su contrato, que estipulaba su participación hasta 2022, fue rescindido porque la escudería decidió fichar al alemán Sebastian Vettel para la próxima temporada.



’Mercadológicamente, ellos (Racing Point) piensan que el tener a un cuatro veces campeón del mundo les va a dar más patrocinios; decidieron rescindir el contrato de Sergio en su mejor momento’, explica Cortés.



A pesar del despido, el tapatío consiguió dos podios en menos de un mes (un segundo lugar en Turquía y el primer lugar de Sakhir), los mejores de su trayectoria durante una década y que le representarán entre 20 y 25 millones de dólares de ingresos a Racing Point.



Debido a que al final de temporada la organización reparte 500 millones de dólares a las escuderías proporcionalmente con los resultados, y Racing Point se ubica en el tercer sitio solo por debajo de Mercedes y de Red Bull en el mundial de equipos a falta de una fecha.



El gran año deportivo y su revalorización ha puesto a Checo en la órbita de Red Bull para la próxima temporada, algo que para el especialista José Antonio Cortés sería como que un futbolista mexicano fuera fichado por el Barcelona o por el Bayern Munich.



Dice que es destacado que dicha escudería se fije en él por su veteranía (30 años de edad en comparación de Verstappen y Albo, de 23 y 24, respectivamente), así como que no es un egresado de sus academias.



En un contexto histórico, resalta el valor de que un mexicano vuelva a ser primer lugar de Fórmula 1 después de que Pedro Rodríguez lo consiguió en 1967 y en 1970:



’Era un mundo diferente por los coches, la tecnología y en el tema de marcas’.



Agrega que en aquella época los patrocinios eran diferentes. Y que hasta empresas gubernamentales como Pemex respaldaban al piloto, algo que sería ’muy mal visto’ en la actualidad con Sergio Pérez.



El 2021 aún es incierto para el mexicano entre el interés de Red Bull o el año sabático. Ya declaró que no tomaría un puesto como piloto de reserva y el periodista Cortés asegura que es lo correcto, pues ’su status ya no está para eso’.



Lo cierto es que tuvo su mejor año deportivo y que eso le abrirá puertas para dejar de estar en la media tabla de los salarios de la Fórmula 1.