Dura autocrítica de Toledo a la 4T

Desnuda las pugnas en el gabinete

Glifosato, de Bayer, la discordia

Provoca graves daños a la salud

Sonora: sentido común ante Covid





La cobardía es la madre de la crueldad

Michel Eyquem de la Montaigne, ensayista francés







Se ve que el secretario de Ecología, Víctor Toledo está harto del trato que le dan en el centro del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, para soltar todo lo que trae en el pecho, que no es bodega, sobre lo que ocurre en la Cuarta Transformación, para regocijo de la oposición y quienes cuestionan a la actual administración.



Pero vamos a desmenuzar lo dicho ayer, en un foro internacional virtual Toledo, quien debemos aclarar que es un personaje respetado por López Obrador, pero a últimas fechas no es escuchado en el seno del primer círculo presidencial.



Además, el tema que le duele al ecologista es el enfrentamiento que tiene con el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, sobre un herbicida glifosato, que es impulsado, según deja ver Toledo, el coordinador de la Presidencia, Alfonso Romo.



Esa substancia es altamente peligrosa y está prohibida en varias naciones europeas y en Estados Unidos por cancerígena, con daños en el comportamiento de los niños y adultos, entre otros padecimientos que han sido comprobados por agencias internacionales de alimentos.



El uso del herbicida glifosato quedará totalmente prohibido en Alemania el 31 de diciembre de 2023. Antes de esa fecha, la utilización de ese polémico producto químico -el herbicida más utilizado actualmente en todo el mundo- será restringida parcialmente en espacios públicos y jardines privados.



Este es el motivo por el cual se generó la crisis dentro del gabinete, debido a la protección que dan varios funcionarios a la propietaria de la patente del glifosato, que es Bayer, pero que la marca más conocida es de Monsanto, empresa a la que tiene estrecha relación con Alfonso Romo, quien vendió su empresa Seminis, en 2003, a Monsanto en 800 millones de dólares.



Entre otras aristas, se dio el conflicto político que llevó a declarar a Toledo, sobre lo que pasa al interior del gabinete.



Toledo dijo que la 4T, como tal, como un conjunto claro y acabado de objetivos no existe. Por el contrario, este gobierno de la Cuarta Transformación está lleno de contradicciones. Y añade: ’esto se expresa concretamente en luchas de poder al interior del gabinete’.



La Secretaría de Desarrollo Rural está dirigida fundamentalmente a los agronegocios, está en contra de la agroecología, en un enfrentamiento directo contra Villalobos.



Luego, se va contra Alfonso Romo y afirma que ha adquirido enorme centralidad y poder dentro del gobierno dado por el Presidente, es el operador principal para bloquear todo lo que, efectivamente, sea en la línea de lo ambiental, de la transición energética, de la agroecología, todo el tiempo.



En el tema del algodón transgénico también lo apoya el funcionario de Presidencia. ’No vamos a poder transitar a la agroecología de manera libre porque el Presidente, la Secretaría de Agricultura y el jefe de la oficina de la Presidencia están en contra de todo esto, reveló.



Reveló que estaban en contra de la cervecera en Mexicali. En la Secretaría de Gobernación el subsecretario, Ricardo Peralta, convocó a una reunión para convencernos a cinco secretarías de que apoyaremos a la cervecera.



Otro detalle: Romo convocó a Toledo a un desayuno con el dueño de Grupo México, Germán Larrea, para bajar la presión al conglomerado minero.



En el foro, se quejó que no estaba la secretaria de Energía, Rocío Nahle. ’A lo que quiero llegar es que estamos haciendo un esfuerzo desde Semarnat, pero no estamos en un gobierno totalmente del lado nuestro, adentro hay contradicciones muy fuertes.



’No debemos idealizar la 4T. El gobierno es un gobierno de contradicciones brutal y toda nuestra visión que aquí compartimos no está, para nada, en el resto del gabinete, y me temo que tampoco está en la cabeza del Presidente’, concluyó contundente el funcionario. Los comentarios al respecto sobra.



PODEROSOS CABALLEROS



SONORA: En Sonora, la gobernadora Claudia Pavlovich y su equipo de salud, emprendieron acciones sanitarias, para contener el avance de contagios del coronavirus. Una medida que destaca es la puesta en marcha la segunda etapa del programa ’Anticipa’, que ahora va dirigido a población de alto riesgo que viven en colonias vulnerables, en pueblos originarios, a sonorenses mayores de 60 años y con padecimientos crónicos, así como a trabajadores de empresas. El mecanismo es sencillo, pero efectivo. Se hacen llamadas telefónicas a población abierta en forma aleatoria y si en la llamada resulta un caso sospechoso se le cita, se le atiende, se les aplican pruebas Covid y se les proporciona el medicamento de forma gratuita. Así de sencillo, se logra detectar el sitio donde se encuentran los enfermos y, de inmediato se les atiende.



MILPA ALTA: Milpa Alta ocupa el primer lugar a nivel nacional en el ranking de producción de nopal. Además, que se exporta a países como Alemania, Bélgica, España, Francia, Estados Unidos y otros, el nopal representa uno de los productos más nutritivos y de gran tradición en nuestro país. De esto sabe muy bien el alcalde en Milpa Alta, Octavio Rivero Villaseñor, quien a pesar de la pandemia decidió otorgar apoyos económicos a más de 5 mil productores del nopal, que significa una inversión de 63 millones de pesos. Porque no hay que olvidar que la Covid-19 está generando una severa crisis económica, también es importante cuidar la economía local y nacional y en ese sentido, la decisión del edil, de seguro, ayudará a muchas familias milpaltenses a mantener sus empleos.



LIFTING CONTIGO: La empresa de energía mexicana, Cotemar instrumentó el Programa Lifting Contigo, que consiste en impulsar la salud de sus colaboradores y la comunidad. Trabaja en tres ejes: salud, educación y empleo/desarrollo productivo. Brinda atención médica totalmente gratuita, a través de dos unidades móviles, a los más de 100 mil habitantes de los municipios de Martínez de la Torre y Moloacán, Veracruz; sin necesidad de ser colaborador de la compañía o familiar de uno. En poco más de 3 años han atendido a más de 4 mil pacientes. Además de entregar medicamentos gratuitos, se realizan exámenes de triglicéridos, colesterol y glucosa. De la mano de las comunidades ofrecen acceso a mayores oportunidades de empleo y autoempleo. Apoya proyectos productivos para mejorar la economía de su familia y de la comunidad. Por ejemplo, a través de la construcción de represas para el abastecimiento de agua para ganado, generación de granjas de tilapia, entre otros. Impulsa el desarrollo educativo de niños y jóvenes al ofrecer acceso a mayores a educación y tecnología. Dos mil niños y jóvenes han sido beneficiados. Se han entregado más de 100 computadoras.



RESPONSABILIDAD SOCIAL



GIN: GINgroup, que preside Raúl Beyruti Sánchez, recibió, a través de su Centro Operativo Santa Fe, el distintivo Organización Responsable Saludable, ORS otorgado por el Consejo Empresarial de Salud y Bienestar, por el desarrollo de sus diferentes iniciativas en bienestar integral. El galardón se otorga en ocho niveles que representan diferentes etapas en el desarrollo de un programa de promoción de la salud y entornos organizacionales favorables al bienestar integral en el centro de trabajo. GINgroup se encuentra en la etapa dos, titulada ’Desarrollo’, lo que significa que los líderes han sabido desarrollar y promover el plan anual de promoción de la salud, con base en una planeación y ejecución estratégica, que estudia los valores de su cultura corporativa para lograr mayor adherencia y compromiso por parte de sus colaboradores.







