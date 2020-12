Durante este fin de semana dispersan 13 festejos en Ecatepec

Ecatepec, Méx., a 14 de diciembre.-Autoridades de Ecatepec dispersaron 13 reuniones y fiestas el pasado fin de semana, entre ellas seis bailes sonideros y serenatas con motivo del 12 de diciembre.



Esto luego de que el presidente municipal Fernando Vilchis Contreras anunció la suspensión de festejos por lo que resta del año al entrar en vigor el semáforo rojo en Ecatepec.



’¡Aquí no hay covi! ¡El covi lo traen ustedes!’, gritaron asistentes a un baile sonidero realizado en la colonia Miguel Hidalgo, que reunió a unas 200 personas que ingerían bebidas alcohólicas, algunas de las cuales se inconformaron y arrojaron objetos a autoridades municipales que les pidieron concluir la reunión.



Como parte de las acciones para frenar contagios y reducir el número de muertes por Covid-19 en Ecatepec, este fin de semana autoridades municipales recorrieron diversas comunidades para dispersar reuniones y fiestas, además de inhibir la venta de bebidas alcohólicas de manera irregular.



En los operativos participaron elementos de Protección Civil, Desarrollo Económico, Desarrollo Urbano, Contraloría Interna y Seguridad Pública, quienes dispersaron 13 fiestas en total, seis de ellas bailes sonideros y serenatas para festejar a la Virgen de Guadalupe.



La noche del viernes el operativo detectó y disperso cinco bailes sonideros en honor a la Virgen de Guadalupe, en calles de las colonias Héroes de Granaditas, Ejército del Trabajo III, Prizo II, Sagitario y Las Fuentes Ecatepec, en los que participaban cientos de asistentes que en su mayoría no respetaban las medidas sanitarias de sana distancia y uso de cubrebocas, además de que ingerían bebidas alcohólicas en la vía pública.



Durante el recorrido, personal del área de Normatividad de la Dirección de Protección Civil colocó sellos de suspensión a un bar con razón social "Alitas y Costillas", ubicado en la colonia Ejercito del Trabajo 3, por vender bebidas embriagantes a pesar de no ser una actividad esencial debido a que el semáforo epidemiológico regresó a rojo en Ecatepec.



Como parte de las acciones fueron dispersadas tres presuntas fiestas de cumpleaños en las colonias Nueva Aragón, Torres de Altavista y Nuevo Laredo, con el objetivo de prevenir contagios de coronavirus; también una tienda de abarrotes, en la colonia Fovissste, fue suspendida por vender bebidas alcohólicas sin las licencias pertinentes.



La noche del sábado en total fueron dispersados cinco festejos, tres de ellos con gran cantidad de asistentes.



El primero fue localizado en la colonia Viviendas Venta de Carpio, donde más de 100 jóvenes convivían en un predio y consumían pulque y cerveza, además de que molestaban a los vecinos por la gran cantidad de ruido que generaban y el volumen de la música.



Otra celebración se llevó a cabo en la colonia San Agustín Primera Sección, donde por lo menos 30 personas convivían en un festejo amenizado por un grupo norteño. Tras ser notificados de que era necesario terminar la fiesta, los asistentes acataron la instrucción.



Caso contrario ocurrió en la colonia Migue Hidalgo, donde las autoridades localizaron una celebración con motivo del 12 de diciembre, en la que participaban por lo menos 200 personas, desde adultos mayores bajo los efectos del alcohol hasta bebés en brazos que eran llevados por sus madres sin ninguna medida de prevención.



Los asistentes mostraron su descontento por el exhorto a retirarse, aunque entre insultos y agresiones salieron del lugar, algunos que aventaron objetos a los servidores públicos y otros más gritaban, ’¡Aquí no hay covi! ¡El covi lo traen ustedes!’, tras lo cual reían a carcajadas debido a su evidente estado de ebriedad. Pese a la hostilidad, después de casi media hora finalmente la reunión fue dispersada.



Durante la noche del sábado dos reuniones más fueron localizadas y dispersadas sin mayor inconveniente. Las autoridades recorrieron el bazar navideño de Ciudad Azteca en busca de puestos dedicados a la venta de alcohol, constatando que no había ninguno en el mercado ambulante.