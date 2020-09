Durante pandemia por COVID-19, Salario Rosa apoya a las familias mexiquenses: Alfredo del Mazo

•Reciben por primera vez su Salario rosa, 4 mil mujeres, con lo cual, ya son 286 mil mexiquenses beneficiarias de este programa.



•Reconoce y agradece Del Mazo Maza el trabajo y dedicación de las amas de casa para cuidar de las familias los siete días de la semana las 24 horas del día.



Tepotzotlán, Estado de México, .- Durante la entrega de tarjetas del Salario rosa, el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza señaló que este programa permite apoyar a las familias que vieron afectadas su salud y economía por la pandemia por COVID-19.



En este sentido, subrayó que el programa de Salario rosa es uno de los más importantes de su administración, el cual es dirigido a las mujeres mexiquenses, quienes, dijo, saben cómo invertir mejor los recursos que reciben, para cuidar de sus familias.



’Este programa es el programa más importante que tenemos, es el programa que va dirigido a las mujeres, a las amas de casa, y un programa, que sabemos que ayuda muchísimo a todas las familias, y hoy en día, en donde la pandemia ha sido algo que ha afectado a todas, a todos, no nada más en la salud, sino también en la economía familiar’, expresó.



El Gobernador mexiquense indicó que este tipo de programas permite apoyar a los mexiquenses que se han visto afectados por la pandemia, ya que esta situación sanitaria ha traído la pérdida de empleos y el cierre de negocios.



Sostuvo que el Salario rosa es un programa que no se detiene, por lo que el día de hoy recibieron por primera vez su tarjeta, 4 mil mujeres, con lo cual, 286 mil amas de casa ya se benefician de éste.



’Hoy más que nunca este tipo de programas, como el Salario rosa que está dirigido a apoyar a las familias, es muy importante que lo sigamos haciendo, por eso, aunque no podamos hacerlo como antes, en donde invitábamos a todas para estar todos juntos y físicamente vernos, y darnos un abrazo y un saludo, hoy lo hacemos con las medidas de sana distancia, pero no dejamos de hacerlo, porque este programa no se debe detener y no se ha detenido, ni se va a detener’, enfatizó.



’Ya llevamos 286 mil mujeres que hoy en día están recibiendo el Salario rosa en todo el Estado de México, que les digan, que ahí vamos poco a poco, que cada vez son más las mujeres que se suman al programa, pero que lo más importante es que le llegue primero a las que más lo necesitan, y que sepan, que siempre van a contar conmigo, porque es mi mayor compromiso, con ustedes, con las mujeres’, puntualizó.



Alfredo Del Mazo detalló que para cuidar de la salud de las beneficiarias las entregas se hacen en las casas de las amas de casa, y a través del uso de la tecnología se transmite el mensaje del evento, donde el mandatario estatal puede saludar y conversar a la distancia con las mexiquenses.



También reconoció y agradeció el trabajo que realizan diariamente las amas de casa, quienes son las encargadas de estar al pendiente de todos los integrantes de la familia y mantenerlos unidos.



Asimismo, sostuvo que el Salario rosa lo pueden invertir en lo que las amas de casa requieran, como en la educación y la salud de sus hijos.



En este sentido, destacó que las mujeres son expertas en el ahorro y en la economía familiar, haciendo que cada peso que ingresa a sus hogares rinda más.



Agregó que este programa llega a las mujeres que más lo necesitan y reiteró que su administración seguirá apoyando el desarrollo de las mexiquenses.



’Y lo primero que hay que reconocer y que yo quiero reconocer, es el gran trabajo que hacen cada una de ustedes como amas de casa, porque en cada una hay una historia del esfuerzo, la dedicación, el sacrificio que hacen todos los días por su familia’, manifestó.



’Y el trabajo que hacen, porque es un trabajo el que hacen como amas de casa, es un trabajo que lo hacen 24 horas diarias, los siete días a la semana, no hay descanso, cuando se enferma un niño ahí están ustedes cuidándolo, cuando hay que ayudarles para la escuela, ahí están ustedes ayudándoles, cuando hay que ayudar a la familia para hacer la comida, para que la casa se mantenga bien y para además mantener unida a la familia, ahí están ustedes, son las que se ponen a trabajar para ayudar a toda la familia’, añadió.



En este evento el Gobernador estuvo acompañado de beneficiarias de los municipios de Tepotzotlán, Coyotepec, Jaltenco, Melchor Ocampo, Nextlalpan, Teoloyucan y Tonanitla.