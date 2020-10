Durazo y Sonora

Con estadística negativa buscará la gubernatura

TRAS alrededor de 22 meses como secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, con estadísticas no muy generosas que avalen su desempeño en el gabinete lopezobradorista, ALFONSO DURAZO MONTAÑO renunció a su cargo para buscar la candidatura de Morena al gobierno del estado de Sonora.



De acuerdo a datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los homicidios dolosos y feminicidios se incrementaron en un 9.8%, comparado con el mismo período en el sexenio de ENRIQUE PEÑA NIETO. Durante la gestión del aspirante al gobierno sonorense la estadística indica que se cometieron 65 mil 549 homicidios dolosos, mientras que durante el régimen peñista la cifra llegó a 59 mil 112 casos registrados.



Es decir, la violencia se incrementó en el territorio nacional durante el tiempo que DURAZO MONTAÑO tuvo a su cargo la seguridad de la sociedad mexicana, en plena Cuarta Transformación.



Tampoco habría porqué extrañarse de un resultado nada halagüeño para la tranquilidad de las familias aztecas, si se toma en cuenta el perfil como funcionario público de quien acaparara reflectores mediáticos durante los primeros meses de la 4T y que fuera ’desbancado’ por el subsecretario de Salud, HUGO LÓPEZ-GATELL, vocero oficial de la pandemia del coronavirus que dio paso a la enfermedad Covid-19.



De 1973 a 1982 ocupó cargos menores en la secretaría de Gobernación. En 1995 volvió a enrolarse en las actividades del ministerio del interior mexicano. Asimismo, entre 1992 y 1994 se desempeñó como secretario particular de LUIS DONALDO COLOSIO cuando ocupó la dirigencia nacional del PRI, la secretaría de Desarrollo Social Federal y la candidatura tricolor a la presidencia de la república.



Con la llegada de la primera alternancia política en México, ALFONSO DURAZO fue el secretario particular del presidente VICENTE FOX QUESADA y renunció al cargo un año después de iniciado el sexenio panista. En 2006 fue compitió por la senaduría de Sonora y fue derrotado en las urnas, aunque, en 2012, formó parte de la LXII Legislatura y coordinó la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados.



Finalmente, en 2018, con la ola lopezobradorista obtuvo un escaño en el Senado de la República y solicitó licencia para asumir la secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, por encargo del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.



Como es evidente, DURAZO MONTAÑO fue el encargado de velar por la seguridad de los mexicanos por mandato presidencial, pero, a la vez, sin ninguna experiencia que lo respaldara en esa delicada e importante actividad.



Además de la estadística negativa del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el seguro candidato morenista al gobierno de Sonora en 2021 lleva en su bagaje electorero el arresto y liberación de OVIDIO GUZMÁN en Culiacán, Sinaloa, y la masacre de la familia LeBaron en Chihuahua.



En el plano político, ALFONSO DURAZO podría competir con su compañera de gabinete y titular de la Comisión Nacional del Deporte (CONADE) ANA GABRIELA GUEVARA, quien también pretende ser gobernadora de Sonora bajo el amparo del Partido del Trabajo.



Pero no tan solo eso. La renuncia de DURAZO ha generado la expectativa de que sería el canciller MARCELO EBRARD CASAUBÓN su sucesor en la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.



En ese probable escenario, EBRARD asumiría esa responsabilidad por encargo presidencial, pero, en automático, sería descartado como eventual candidato al relevo del presidente LÓPEZ OBRADOR en 2024, dejando el camino libre a la gobernadora de la ciudad de México, CLAUDIA SHEINBAUM.



