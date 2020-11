PALACIO

Por Mario Díaz



Durazo y su ’bendición’



-Dejó a senadores con palmo de narices

-Ante el seguro reclamo ’huyó por peteneras’

-Bajo ’siete llaves’ la identidad del relevo



CON todo y que tiene la ’bendición presidencial’, ALFONSO DURAZO MONTAÑO, ex secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, no inicia precisamente con bombo y platillo su proyecto político para gobernar el estado de Sonora.



Los senadores panistas le reprocharon que no asistiera a la comparecencia programada para el pasado miércoles en su carácter de titular de la SSyPC, al presentar su renuncia horas antes.



Justo a las 10:11 de la mañana del martes 27, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, RICARDO MONREAL ÁVILA, giró instrucciones para notificar al presidente de la Mesa Directiva EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR que la comparecencia de DURAZO MONTAÑO sería pospuesta ’por su renuncia al cargo para atender otros asuntos’.



Los legisladores albicelestes en la Cámara Alta del Congreso de la Unión esperaban con ansias a ALFONSO DURAZO para cuestionarlo acerca de lo que consideran un fracaso de la Guardia Nacional y los 63 mil 792 homicidios dolosos y mil 445 feminicidios que se cometieron durante su cargo como encargado de la seguridad y protección de los mexicanos. También, el episodio donde elementos de la GN asesinaron a una mujer manifestante en el estado de Chihuahua.



Tal parece que el seguro candidato morenista al gobierno del estado de Sonora decidió ’huir por peteneras’ antes que enfrentarse al asedio de los legisladores del PAN en el Senado. Reclamo que, en honor a la verdad, es justo y necesario ante la estadística nada halagüeña que deja el ahora ex titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.



El argumento de los representantes populares panistas es que resulta inaceptable que DURAZO MONTAÑO haya cancelado su comparecencia sin ninguna razón de peso. Es decir, que bien pudo haber presentado su renuncia luego de su cita en el

Senado, tomando en cuenta que la fecha límite para separarse de su cargo es mañana sábado.



El dirigente nacional panista MARKO CORTÉS no dejó pasar la oportunidad para darle su ’rasponcito’ al presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR al subrayar que ALFONSO DURAZO MONTAÑO resultó ’un incondicional a ciegas del Presidente’. CORTÉS es de la idea de que se debe aprovechar el relevo del responsable de la seguridad y protección de los mexicanos ’para corregir la fallida estrategia de seguridad’.



Por otra parte, si bien es cierto que el ex funcionario federal se ha movido bastante bien en la política nacional con cargos en el PRI, PAN y Morena, también es cierto que su carrera está marcada por distintos escenarios: durante su paso por el priato se registró el asesinato de LUIS DONALDO COLOSIO; en el panismo, la fuga de El Chapo Guzmán marca esa etapa de su vida política; y ya en Morena, como titular de la SSyPC, además de los homicidios y feminicidios, su historial registra la aprehensión y posterior liberación de OVIDIO GUZMÁN LÓPEZ, hijo de El Chapo Guzmán.



Mientras tanto se mantiene bajo siete llaves la identidad del secretario sustituto, aunque se maneja como muy probable que el presidente LÓPEZ OBRADOR designe por el momento un encargado de despacho.



En conclusión: lo antes descrito, la renuncia precipitada, la inasistencia a la comparecencia en el Senado, los cuestionamientos a la Guardia Nacional y los miles de asesinatos, representan, en conjunto, la carta de presentación del seguro candidato de Morena al gobierno de Sonora.



Desde esa óptica, a pesar del espaldarazo presidencial, DURAZO MONTAÑO no inicia del todo bien su proyecto político y, muy seguramente, será cuestionado y señalado por sus opositores durante el proselitismo. No obstante, justo es señalarlo, con la ’bendición’ de la 4T sus probabilidades de alcanzar el objetivo son bastante altas.



DESDE EL BALCÓN:

I.-En significativa ceremonia, el Colegio de Periodistas de Tamaulipas que preside el licenciado CRISTÓBAL GARZA MARTÍNEZ organizó la entrega de Reconocimientos a la Trayectoria Periodística que otorga año con año el Club Primera Plana.

Quien esto escribe, con la representación de la sexagenaria organización gremial y del dirigente nacional JOSÉ LUIS URIBE ORTEGA, presidió el acto de premiación entre pares.



II.-Tamaulipas vive una incongruencia sanitaria; por un lado, la secretaría de Salud federal mantiene a la entidad con el semáforo epidemiológico en color amarillo, próximo a pasar a verde, y, por el otro, la autoridad sanitaria estatal evalúa la necesidad de regresar a la fase uno con sus respectivas restricciones.

La pregunta lógica es ¿no podrán ponerse de acuerdo?



Y hasta la próxima.

[email protected]