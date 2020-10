PALACIO

Por Mario Díaz



Duros vs. Moderados



-¿La tercera, la vencida?

-Claudia y Marcelo mueven sus fichas

-El proceso interno y la carrera presidencial



EL empate técnico entre PORFIRIO MUÑOZ LEDO y MARIO DELGADO CARRILLO decretado por el Instituto Nacional Electoral, prácticamente ha enrarecido aún más el ambiente al interior del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).



El porcentaje de 0.05 de diferencia entre ambos contendientes a la dirigencia nacional (25.34 de PORFIRIO y 25.29 de MARIO), ha entrampado el proceso interno y colocado en esquinas distintas a los duros y moderados del partido en el poder nacional.



Sin problema alguno, CITLALLI HERNÁNDEZ será la secretaria general tras superar con amplio margen al resto de las competidoras a ese cargo partidista.



En la encuesta de desempate por la presidencia ya no participarán YEIDCKOL POLEVNSKY, HILDA DÍAZ CABALLERO y ADRIANA MENÉDEZ, quienes también buscaba ser el relevo de ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR en la presidencia de Morena.



Con el argumento de que hasta por un voto se gana, MUÑOZ LEDO despotricó en contra del titular del INE, LORENZO CÓRDOVA, acusándolo de ’supina ignorancia o mala fe’, recordando que la tendencia antes de la encuesta le favorecía en 2 a 1 por lo que solicitará la intervención del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).



Ni tardo ni perezoso CORDOVA aclaró que la diferencia corresponde a un porcentaje y no a un número determinado de votos.



Pero ¿por qué la pelea tan cerrada por el control del partido morenista? Sencillo: las candidaturas a las diputaciones federales y 15 gubernaturas en 2021; y los pasos previos al aún lejano relevo del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, en 2024.



Del resultado que arroje el proceso de desempate será el primer indicio de lo que podría suceder en la elección presidencial. MUÑOZ LEDO es apoyado por la gobernadora de la ciudad de México CLAUDIA SHEINBAUM, quien encabeza el ala dura de Morena, mientras que el canciller MARCELO EBRAD CASAUBÓN, del grupo de los moderados, mueve sus hilos para que DELGADO CARRILLO sea el nuevo dirigente nacional morenista.



Ambos, CLAUDIA y MARCELO, se consideran con las tablas y cercanía necesaria con LÓPEZ OBRADOR como para aspirar a dar continuidad a la Cuarta Transformación. De ahí la importancia del resultado que ha impugnado PORFIRIO MUÑOZ LEDO a quien tres empresas encuestadoras lo colocaron a la cabeza de la competencia interna, con mínima diferencia.



La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE envió a la Sala Superior del TEPJF el resultado de los 4 mil 783 cuestionamientos que se hicieron de manera presencial, solicitando ampliación de tiempo para destrabar el empate técnico.



En opinión de las encuestadoras un tercer empate es un escenario posible, aunque poco probable, y no se asegura la participación de las mismas empresas ni el mismo cuestionario.



Independientemente de quién sea el nuevo dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional, lo único cierto es que al titular le espera una labor titánica en la delicada ’operación quirúrgica’ que requerirá el obligado y necesario proceso unificador entre duros y moderados.

También, hablada o realidad, PORFIRIO MUÑOZ LEDO se presentaría hoy a la sede de Morena para tomar posesión como el nuevo presidente, con el argumento de que él obtuvo el porcentaje mayor de la encuesta, sin importar el resultado oficial.



Ante el clima enrarecido al interior del partido que fundó y lo llevó al Palacio Nacional, estará por verse si el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR decide dar el clásico manotazo en su escritorio.



DESDE EL BALCÓN:

I.-Eso de la efervescencia política trae a colación el lío inter-gremial que se ha suscitado en el altiplano tamaulipeco. El relevo de un ayuntamiento ha colocado en posiciones encontradas a varios comunicadores.



Por un lado, quien o quienes apoyan a un alcalde que buscará la reelección y, por el otro, aquellos que se han montado en un proyecto nuevo a cambio de cuatro regidurías.

Aspiraciones legítimas, por supuesto, pero que por ningún motivo justifica la campaña mediática negativa de una organización que se autodenomina ’la única federalizada’ y que etiqueta como trabajo gremial el competir por cargos de elección popular en una contienda constitucional.



Sus dirigentes olvidan que uno de los objetivos de gremio es precisamente la unidad y defensa de los trabajadores de la información. Peor aun cuando la víctima es hijo de uno de los socios fundadores de la ’única organización gremial federalizada’.

Ni hablar.



II.-Todo listo para el IV Informe de actividades que rendirá el próximo lunes a las 11 horas la señora MARIANA GÓMEZ DE GARCÍA CABEZA DE VACA, en su carácter de presidenta del Sistema DIF en Tamaulipas.



Y hasta la próxima.

[email protected]