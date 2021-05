Ebrard, Mancera, Amieva y Sheinbaum, los responsables de la tragedia

La noche del lunes 3 de mayo se desplomó parte de la estructura elevada de la Línea 12 del Metro a la altura de las estaciones Olivos y Tezonco, justo al paso de uno de los convoyes; la Línea 12, dejando al menos 24 fallecidos y 27 hospitalizados; las fallas se vieron reflejadas desde su construcción en el sexenio de Marcelo Ebrard Casaubón.



El tramo accidentado en la Línea 12 del Metro de Ciudad de México entre las estaciones de Olivos y Tezonco quedó dañado durante los sismos del 2017 y dicha estructura fue rehabilitada durante el sexenio anterior encabezado por Miguel Ángel Mancera.



Pasados 4 años de esta intervención ocurrió en ese mismo tramo el desplome de la estructura mencionada dejando al menos 24 fallecidos y 27 hospitalizados, según información oficial.



Debido al desplome ocurrido en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, se realizarán varios cierres a la circulación en distintas avenidas de la alcaldía Tláhuac; estas son las alternativas que puedes tomar para evitar los cortes viales.



El pleno del Congreso de la Ciudad de México lamentó el accidente en la Línea 12 del Metro capitalino y exigió a las autoridades emprender investigaciones de fondo para deslindar responsabilidades.



En los videos se observa que también un número indeterminado de vehículos resultó aplastado. Informes preliminares señalan por ahora 50 pasajeros lesionados. El centro C5 del gobierno de la Ciudad de México informa que se confirma la coordinación de esfuerzos para atender la emergencia.







#LoÚltimo Accidente en la Línea 12 del @MetroCDMX. Ocurrió en la estación Olivos, en la alcaldía de Tláhuac. pic.twitter.com/h3v2b5Gwmp — Animal Político (@Pajaropolitico) May 4, 2021

Mi pésame y solidaridad con las familias de las personas que perdieron la vida y de las lesionadas en la #Línea12. Estaré atento a los peritajes que determinen lo ocurrido en este hecho. #mm — Miguel Ángel Mancera (@ManceraMiguelMX) May 4, 2021

En Noviembre de 2015 el entonces jefe de la Cuidad de México, Miguel Ángel Mancera, reinauguró la #Linea12 que hoy colapsó con un saldo preliminar de 15 muertos y 70 heridos... Publicado por Sanjuana Martinez en Lunes, 3 de mayo de 2021

Tras el colapso de la Línea 12 del Metro, el ex jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, tuiteó esta madrugada: "Mi pésame y solidaridad con las familias de las personas que perdieron la vida y de las lesionadas en la #Línea12. Estaré atento a los peritajes que determinen lo ocurrido en este hecho.Fue en octubre del 2012, en el sexenio de Marcelo Ebrard Casaubón que construyeron la Línea 12 del Metro, con una inversión de 26 mil millones de pesos, diseñada para durar 50 años.Originalmente el costo de la Línea 12 sería de 17,500 millones de pesos pero que al final la obra costó 26 mil millones de pesos, con un sobreprecio de 744.5 millones para obras complementarias.En 2013, siendo Jefe de Gobierno de la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera, en aquél entonces director del Sistema de Transporte Colectivo, Joel Ortega indicó que encontraron al menos 11 mil fallas en toda la ruta como fallas eléctricas.Fue hasta el 12 de marzo de 2014, cuando el Sistema de Transporte Colectivo anunció que la Línea 12 suspenderá servicios en 12 de sus estaciones por “problemas de construcción”, durante seis meses o hasta que se “realicen los estudios, correcciones y mantenimiento necesarios para resguardar la seguridad de los usuarios”; sin embargo fue hasta 2015 que el gobierno de Mancera inició la reparación con un costo de 893 millones de pesos.SYSTRA, la empresa encargada de hacer el diagnóstico explicó que la Línea 12 presentaba fallas en la planeación, diseño y construcción, lo que provoca un esfuerzo en las vías y su deterioro prematuro.Esta empresa detalló que el bogie (chasis donde están los ejes de las ruedas) “no inscribe correctamente sobre la vía y hay un problema de interfaz rueda-riel en las curvas menores a 350 metros; aunado a que el tren por su peso induce esfuerzos extraordinarios a las vías, deteriorándolas y reduciendo su vida útil”.En enero del 2015 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) acusó ante la FGR que Marcelo Ebrard, el exsecretario de finanzas Mario Delgado Carrillo y el extitular del proyecto Metro Enrique Horcasitas Manjarrez de haber cometido peculado, pagos indebidos, uso indebido de ejercicio público y uso indebido de atribuciones y facultades.En ese mismo año Ebrard se fue a vivir a Paris, Francia asegurando de que regresaría si le acusaban formalmente, sin embargo las autoridades no dieron seguimiento a la investigación; fue hasta las elecciones del 2018 que regresó a México.La entonces Procuraduría General de Justicia capitalina detuvo a tres funcionarios implicados en las fallas de construcción de la Línea 12:- Juan Armando Rodríguez Lara, quien se desempeñaba como Director General de Administración de Proyecto Metro- Juan Manuel Martínez Juárez y Abraham Vizcarra Baltazar, estos dos empleados del organismo descentralizado Proyecto Metro.- Enrique Horcasitas Manjarrez, exdirector del Proyecto Metro, obtuvo un amparo provisional promovido por su abogado en octubre de 2015 y pagó cuatro mil 300 pesos para evitar ser detenido por las autoridades.En 2017, de acuerdo con el entonces director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Jorge Gaviño Ambriz, para el mantenimiento de instalaciones fijas y vías de la Línea 12 tendrán que gastar aproximadamente 200 millones de pesos anualmente, dados los desperfectos que ha presentado desde un principio."Los problemas de la llamada “Línea Dorada” ya estaban presentes desde la apertura de la línea, pero se agudizaron en el tiempo y llegaron a un grado mayor de complicación cuando entraron la totalidad de trenes a operar”, indicó Jorge Gaviño.El 19 de septiembre de 2017, un terremoto magnitud de 7.1 azotó la Ciudad de México y algunos estados aledaños. Como consecuencia, el Sistema de Transporte Colectivo se vio obligado a suspender el servicio entre las estaciones Tláhuac y Culhuacán (principalmente por el descarrilamiento menor de un tren en la interestación Nopalera-Zapotitlán sin que hubiera personas lesionadas y una falla del suministro eléctrico) en tanto se evaluaba el estado de las instalaciones; pocas horas más tarde reportaron que el tren ya había sido reencausado, pero el servicio seguía suspendido en el tramo elevado.En la Línea 12 se detectaba una falla estructural en una columna, es decir, había un daño en el corazón de esta estructura ubicada en el tramo Nopalera-Olivos lo que debilitaba su funcionamiento integral en el soporte de peso y de elasticidad. Desde entonces los ciudadanos que habitaban cerca de la Línea 12 temían que la infraestructura pudiera colapsarse, de acuerdo con El Universal.En octubre de 2020 varios ciudadanos indicaron que se estaba desnivelando la estación Tezonco, sin embargo el gobierno de Claudia Sheinbaum no realizó reparación alguna.