Ebrard, mediador con CONAGO

Canciller y operador político de la IV-T, Marcelo Ebrard prepara una amalgama de gobernadores del PRI, PAN y Morena –dentro de la CONAGO- para hacer frente a la creciente demanda de los mandatarios estatales por un trato equitativo del Gobierno Federal en el reparto de participaciones, toda vez que han sido tratados de manera injusta en relación con lo que aportan y lo que reciben.

Se trata de una ancestral demanda de los gobernadores de los estados y los alcaldes pero que no había salido a la superficie hasta que llegó covid-19 y exhibió las carencias en infraestructura hospitalaria y educativa, entre otros rubros, que los imposibilita a hacer frente a la contingencia, pero sobre todo por la pluralidad ideológica y las aspiraciones políticas de los mandatarios que encontraron un escenario adecuado para revivir viejas demandas.

A la inconformidad y cuestionamiento hacia la Federación, primero, por parte del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, de Jaime Rodríguez de NL y de Francisco Javier Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, se unieron otras voces discordantes pero con el mismo objetivo, siendo apoyados en su visión legislativa por el histórico diputado Porfirio Muñoz Ledo, que reconoce la disparidad en la distribución de los recursos fiscales.

Ante la creciente ola que amenazaba con ruptura, el canciller Marcelo Ebrard –coordinador de los programas contra la pandemia- ofreció una reunión con la CONAGO para reunir a los gobernadores de todos los partidos y exponer sus propuestas para encontrar una solución adecuada que, seguramente, será el de aumentar un porcentaje más a las participaciones federales que, precisamente ahora, están recibiendo un recorte. Será otro fuego más que apague el ex jefe del DDF.

TURBULENCIAS

Van en serio los embargos

Hijo del ex presidente Miguel Alemán Valdés, genio financiero y extraordinario hombre de negocios, político carismático creador de Ciudad Universitaria, Ciudad Satélite, Acapulco y el Viaducto Miguel Alemán, entre sus obras emblemáticas, Miguel Alemán Velasco no heredó nada de su talento y le fue embargada la residencia de las Lomas de Chapultepec por adeudos al SAT de la empresa Interjet. También es un mensaje de la IV-T a los 15 grandes consorcios que se rehúsan a pagar sus impuestos…La pandemía del Covid19 entre otras cosas ha sacado a flote lo mejor y lo peor de nosotros mismos. Por un lado estamos viendo grandes y extraordinarias muestras de solidaridad, pero también, por desgracia, mucha mezquindad , avaricia y la oportunidad de lucrar con el dolor ajeno o la necesidad de otros. Entre estas últimas destaca la poca o nula comprensión de parte de escuelas y colegios particulares que no dejan de lucrar ni entender el gran problema económico que viven las familias mexicanas, cobrando, sin desquitar las mismas cuotas o cuando mucho otorgan raquíticos descuentos del 10 ó 15 por ciento, sólo y cuando los padres de familia hagan los pagos puntuales de las cuotas, por unas clases que están suspendidas o cuando mucho las justifican con incipientes clases virtuales. Entre otros colegios destacan el Cedros y el Vermont…El gobernador Alejandro Murat emitió un tercer decreto para anunciar arrestos hasta de 36 horas a quienes no porten cubrebocas y a empresas no esenciales que se nieguen a acatar las medidas sanitarias contra el covid-189, también se cerrarán las centrales de abasto de las principales ciudades del interior del estado e indicó que hay en la entidad 80 casos positivos de covid y 9 defunciones…Celebro las medidas que el Banco de México y el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciaron para hacer frente a la crisis sanitaria, son decisiones duras, pero responsables ante un nuevo orden mundial. México está listo para el cambio, señaló el senador Ricardo Monreal…

