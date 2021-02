Ecatepec agiliza la expedición de actas de defunción

Ecatepec, Méx., a 4 de febrero del 2021.- El presidente municipal de Ecatepec Fernando Vilchis Contreras ordenó el funcionamiento de tres oficialías del Registro Civil exclusivamente para la expedición de actas de defunción, con el fin de que las familias de las personas fallecidas no enfrenten ningún contratiempo para llevar a cabo la inhumación o cremación de sus seres queridos.



Pedro López Salmerón, coordinador del Registro Civil en Ecatepec, informó que desde que se decretó la aplicación del Semáforo Rojo por la pandemia de Covid-19 en diciembre pasado, tres Oficialías de la dependencia atienden únicamente la expedición de actas de defunción para darle fluidez al trámite, por lo que no se han presentado retrasos para cumplir con el otorgamiento de este documento.



Agregó que las Oficialías del Registro Civil 08, ubicada en Santa Cruz Venta de Carpio; 10, de San Pedro Xalostoc, y 03, de Cerro Gordo, expiden únicamente actas de defunción.



Detalló que la Oficialía 08 está a cargo de la guardia para expedir dicho documento y funciona de lunes a domingo de 08:00 a 15:00 horas, con apoyo de las Oficialías 10 de San Pedro Xalostoc y 03 de Cerro Gordo, con el mismo horario, pero solamente de lunes a viernes.



López Salmerón aseguró que las Oficialías 02 de Los Arcos y la 13 de Guadalupe Victoria atienden únicamente la expedición de copias certificadas, en tanto que otras tres Oficialías permanecen cerradas debido a la emergencia sanitaria.



El funcionario municipal precisó que durante el mes de enero, las tres oficialías que están en funciones expidieron un total de dos mil 123 actas de defunsión de manera oportuna y sin retrasos en apoyo de las familias que lamentablemente sufrieron la pérdida de algún ser querido.



Añadió que en la últtima semana se ha registrado una disminución de aproximadamente 30% en la cantidad de actas que se tramitan por día, lo cual podría ser un indicador positivo een el marco de la pandemia de Covid-19 que afecta al mundo entero.



López Salmerón mencionó que por el Semáforo Rojo de la emergencia sanitaria está suspendido el registro de nacimiento de menores, por lo que existe rezago de siete mil registros hasta el momento.



Afirmó que las familias no tienen por qué preocuparse, ya que también están suspendidos los términos legales al respecto y una vez que las autoridades determinen el cambio al Semáforo Naranja serán registrados los menores, ya que habrá plazo de tres meses para efectuar dicho trámite sin ser considerados extemporáneos.



Las cinco Oficialías del Registro Civil de Ecatepec que están en operación cuentan con las medidas sanitarias requeridas para prevenir contagios de Covid-19.