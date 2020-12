Ecatepec #aplica acciones para contener pandemia de Covid-19 al entrar en semáforo rojo desde hace 10 días: alcalde #anunció apoyos directos a la población

Ecatepec, Méx._Desde el pasado 8 de diciembre el gobierno de Ecatepec reforzó las medidas para prevenir la propagación del Covid-19 en el municipio, luego de que el alcalde Fernando Vilchis Contreras anunció el regreso de la localidad al Semáforo Rojo debido al repunte en los casos de personas contagiadas y fallecidas por la enfermedad.



Vilchis Contreras aseguró que era necesario e indispensable que el Estado de México y la Ciudad de México regresaran al Semáforo Rojo para reducir la movilidad y la concentración de personas y así frenar los contagios, que van al alza en ambas entidades.



Anunció que reactivará el Plan Ehécatl, que consiste en acciones de apoyo directo para la población de Ecatepec, sobre todo para quienes habitan las comunidades más vulnerables del municipio.



El gobierno federal informó que a partir del 19 de diciembre y hasta el próximo 10 de enero el Estado de México y la Ciudad de México regresan al Semáforo Rojo, por lo que se implementarán medidas extraordinarias que implican la suspensión de actividades no esenciales y el cierre de comercios y negocios.



Desde la semana pasada Ecatepec puso en marcha diversas medidas del Semáforo Rojo, entre ellas el ajuste de horarios de funcionamiento y la disminución a 20% del aforo de establecimientos comerciales, así como el cierre de panteones, iglesias, deportivos y parques y espacios públicos, así como la suspensión de posadas, fiestas y celebraciones patronales.



Ecatepec cuenta con la llamada Célula Covid-19, conformada por personal de las áreas de Protección Civil y Bomberos, Gobierno, Desarrollo Económico, Contraloría y DIF municipal, que recorre centros comerciales, locales, puestos instalados en la vía pública, mercados, tianguis y bazares navideños, para exhortar a comerciantes y población en general a cumplir con las medidas sanitarias y evitar más contagios y muertes de personas por esta enfermedad.



’Hemos estado, desde el inicio de la pandemia, viendo a las unidades económicas, plazas comerciales, mercados, tianguis y todos los giros comerciales, pidiéndole a las personas que cumplan con las medidas de sanidad necesarias para evitar la propagación de la pandemia, como es el uso de gel antibacterial, la sana distancia, los ‘playos’ plásticos para cubrir los puestos de comida y que la gente no tenga acceso y pueda contaminar los productos’, relató Enrique Hernández Pérez, subdirector de Normatividad de Protección Civil municipal y encargado de dicha célula.



Adicionalmente, comerciantes de bazares navideños instalados en Ecatepec crearon Brigadas Covid para supervisar y vigilar que locatarios y consumidores acaten las medidas de prevención para evitar la propagación del coronavirus, las cuales serán vigiladas por la Dirección de Protección Civil y la Coordinación de Mercados, Tianguis y Vía Pública, que en caso de que no se acaten las medidas podrán suspender dichos tianguis.