Ecatepec Construye un parque lineal junto a las vías del tren

Ecatepec, Méx., a 5 de agosto.-Junto a las vías del ferrocarril y entre el paso diario de miles de vehículos se yergue el parque lineal ’Prof. Misael Núñez Acosta’, espacio creado por el actual gobierno municipal y que constituye un verdadero remanso en plena zona urbana de Ecatepec.



El lugar, anteriormente llamado Parque Vía Morelos, se ubica en el camellón de la vía Morelos, en la colonia San Miguel Xalostoc, entre zonas habitacionales e industriales de esta región de Ecatepec.



El alcalde Fernando Vilchis Contreras entregó simbólicamente la remodelación del parque a representantes vecinales de San Miguel Xalostoc, obra que forma parte de la recuperación de espacios públicos del municipio y en la que se invirtieron siete millones 928 mil pesos del Programa Acciones para el Desarrollo (PAD).



Jonathan Arellano Banda Treviño, director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Ecatepec, aseguró que por las tardes el parque es sitio de reunión de adultos mayores, quienes ahora podrán disfrutar de espacios totalmente remodelados en los que no se taló ningún árbol, por lo que también es un área verde en medio del asfalto de esta región del municipio.



Agregó que fueron construidos andadores que comunican vía Morelos con avenida Emiliano Zapata y el parque fue dividido en tres secciones: Una deportiva con dos canchas de basquetbol y área de gimnasio; otra de estar, con kiosco para eventos culturales y artísticos, y el área infantil, con juegos y arenero.



’Aquí está la prueba de que se tiene la voluntad de hacer bien las cosas. Este parque va a beneficiar a varias colonias aquí conurbadas, no nada más a la San Miguel y queremos de una vez recomendar a toda la población que sea prudente y cuide esto’, aseguró Primo Ramírez Bojorges, presidente del Consejo de Participación Ciudadana (Copaci) de la colonia San Miguel Xalostoc.



El también profesor añadió: ’(Esto) no se había dado en muchísimos años. Yo no recuerdo que se haya buscado la forma de mejorar aquí, pero ahora sí está totalmente cambiado’.



Jesús Rosalío Gallegos Sánchez, delegado de la comunidad, expresó: ’Como vecino, padre de familia y delegado agradecerle a nombre de los vecinos de la colonia San Miguel y las colonias que nos rodean. Hoy se ve el esfuerzo, el trabajo y la decisión para mejorar todos los espacios públicos’.



Vilchis Contreras recordó que el año pasado dio toda una lucha ante autoridades estatales para la liberación de recursos del PAD, que fueron invertidos en la remodelación integral del parque y en otras acciones de beneficio ciudadano.



El espacio será reabierto al público próximamente, una vez que lo permita la emergencia sanitaria por el Covid-19, y beneficiará a habitantes de las colonias San Miguel Xalostoc, Urbana Ixhuatepec, San José Xalostoc, Ampliación San José, Emiliano Zapata 2 y Altavilla.