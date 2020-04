Ecatepec endurece medidas sanitarias para evitar contagios de Covid-19

Ecatepec, Méx., a 21 de abril del 2020.- Como resultado de la activación por autoridades federales de la Fase 3 de la epidemia por coronavirus, el gobierno de Ecatepec informó que endurecerá las medidas de prevención para contener los contagios al margen, ya que se espera que en esta etapa de la emergencia sanitaria se dé la mayor cantidad de infecciones entre la población.



El alcalde Fernando Vilchis Contreras aseguró que revisarán minuciosamente establecimientos, plazas, centros comerciales y otros espacios considerados no esenciales, para mantener los lineamientos de distanciamiento social y medidas de sanitización e higiene, entre las que se encuentra el lavado de manos y uso de cubrebocas, entre otras.



Asimismo, anunció que esta semana se pondrá en marcha un programa de sanitización de unidades de transporte público de las 80 rutas que prestan el servicio en el municipio.



En los tianguis no se permitirá la presencia de niños, mujeres embarazadas ni adultos mayores, además de que solo una persona por familia podrá acudir a realizar compras de alimentos y productos de limpieza exclusivamente.



El alcalde giró instrucciones a las áreas correspondientes de suspender todos lasas unidades económicas establecidas o in formales que no respeten las medidas sanitarias anunciadas por el gobierno federal.



En reunión con autoridades estatales, Vilchis Contreras adelantó que implementarán una campaña de concientización para dar a conocer la situación de emergencia que se vive en la localidad y en el mundo, por lo que se utilizarán todos los mecanismos y se endurecerán las acciones para sancionar a quienes no acaten las indicaciones en materia de salud.





Además, dijo que habrá difusión institucional en todos los canales disponibles, para informar a la ciudadanía sobre las acciones y los datos que día a día se actualizan en cuanto a la población que padece la enfermedad Covid-19.



’Es importante en este momento, que se den a conocer los alcances de esta enfermedad mortal y debemos entender que en caso de que miles de personas queden contagiadas, solo dos hospitales podrán atender esa situación, el Hospital General de Las Américas y el José María Rodríguez’, expresó.



Durante la reunión, en la que también participó Raymundo Martínez Carbajal, secretario de Movilidad y Comisionado Regional V Ecatepec de la Mesa de Fortalecimiento Municipal, las autoridades municipales y estatales dieron a conocer las acciones que han realizado para disminuir la propagación del virus.



Las direcciones de Protección Civil, Gobierno y Seguridad Pública y Tránsito, entre otras, presentaron un informe sobre las actividades que efectúan para prevenir los contagios a nivel municipal, como la implementación de distintos operativos contra las reuniones masivas, fiestas clandestinas y cierre de locales no esenciales, como bares y cantinas, además de suspensión de tianguis y centros comerciales.



De acuerdo con el subdirector de Salud del DIF municipal, Ramiro Alonso Aliaga, hasta el momento hay 143 casos confirmados de Covid-19, y Ecatepec se encuentra entre los cinco municipios de la entidad con más casos, donde Nezahualcóyotl se mantiene en primer lugar.