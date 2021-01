Ecatepec inicia programa para recolectar ’triques’

Ecatepec, Méx., a 14 de enero del 2021.- El gobierno de Ecatepec arrancó esta semana el programa ’Si No Sirve, No Lo Conserves’, a través del cual la Dirección de Servicios Públicos del municipio recolectará muebles, triques, ropa y artículos electrónicos y electrodomésticos inservibles en comunidades de bajos recursos, para evitar que sean desechados en la vía pública.



El alcalde Fernando Vilchis Contreras informó que el programa será gratuito y se llevará a cabo, en una primera etapa, en las comunidades CROC Aragón, Parques de Aragón, Rinconada de Aragón, El Chamizal, La Esperanza, Texalpa, Ciudad Cuauhtémoc, FOVISSSTE, Llano de los Báez, La Veleta y Bugambilias de Aragón.



Jesús Roldán Tapia, director de Servicios Públicos de Ecatepec, detalló que los próximos días serán visitadas las 11 comunidades anunciadas para recolectar ese tipo de objetos, para lo cual dispondrá de camiones del servicio de limpia y los desechos serán trasladados al vertedero municipal.



Añadió que con estas acciones, el gobierno de Ecatepec se anticipará a la contaminación de espacios públicos, mantendrá libres calles y avenidas para su libre circulación y evitará que sigan operando los llamados ’carretoneros’, que algunas veces ocupan de manera irresponsable equinos para arrastrar diariamente distintas cargas.



La primera recolección se realizó en la unidad habitacional Bugambilias de Aragón, donde la Dirección de Servicios Públicos logró recolectar alrededor de 18 toneladas de objetos, entre muebles de madera, televisores, lavadoras, sillones y otros objetos domésticos que los vecinos no habían tenido la oportunidad de desechar, debido a que representa un costo mayor hacerlo o bien el servicio de recolección de basura convencional rechaza llevarse esos objetos.