Ecatepec perfora 24 pozos para resolver crisis de agua

Ecatepec, Méx., a 13 de julio del 2020.- El gobierno de Ecatepec solicitó al Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (Ocavm) redistribuir el agua en bloque del Sistema Cutzamala de acuerdo al número de habitantes de cada municipio, ya que actualmente hay localidades con menos población que reciben más agua que Ecatepec, lo cual provoca un déficit que afecta a 800 mil vecinos del municipio



Mario Luna Escanamé, director del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec (Sapase) afirmó que por instrucción del alcalde Fernando Vilchis Contreras se puso en marcha un plan hídrico que contempla la perforación de 24 pozos para garantizar el servicio de agua a los habitantes de Ecatepec.



Agregó que dialogan con autoridades estatales y federales para revisar el suministro de agua en bloque a Ecatepec, ya que el líquido enviado actualmente no cubre la demanda de la población, sobre todo de la llamada Quinta Zona, con más de 800 mil habitantes que han sido prácticamente olvidados desde hace años por administraciones pasadas.



Luna Escanamé relató que la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) distribuye el agua del Sistema Cutzamala a 13 municipios de la entidad, entre ellos Atizapán, Coacalco, Toluca, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl y Naucalpan.



Expresó que Naucalpan recibe mil 56 litros de agua por segundo, lo que representa 19% de los cinco mil 698 litros totales que otorga el Sistema Cutzamala, mientras que a Ecatepec suministra solamente 915 litros por segundo, es decir 16% del total, a pesar de que su población es mucho mayor.



Explicó que el porcentaje del caudal para los municipios se estableció mediante un decreto presidencial en 2007. Sin embargo, hay que destacar que Ecatepec, de acuerdo a cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), cuenta con un millón 655 mil habitantes, mientras que Naucalpan tiene 792 mil pobladores, por lo que la propuesta hecha al Ocavm contempla entregar a Ecatepec 23% del caudal en relación a su densidad poblacional.



’Con esta adecuación que solicitamos a Ocavm recibiríamos mil 318.13 litros por segundo del Sistema Cutzamala para llevar el líquido hasta las colonias que más lo necesitan. Es por ello que presentamos esta solicitud de redistribución para su consideración y que determinen distribuir el caudal en relación a la densidad poblacional, porque hay que recordar que Ecatepec es uno de los municipios más habitados’, reiteró Luna Escanamé.



Añadió que otra estrategia para subsanar el problema municipal de agua es el proyecto de perforación de 24 pozos en Ecatepec, luego de que en más de 10 años no se habilitó ninguno.



Recordó también que Ecatepec no ha recibido casi 92 millones de pesos de programas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que se destinarán al mejoramiento del servicio, recursos que son una prioridad para llevar el líquido hasta las comunidades más necesitadas.



El servidor público mencionó que actualmente el Sapase trabaja en la perforación de los pozos ubicados en las avenida Plutarco Elías Calles y Pichardo Pagaza, así como al interior del Deportivo Valle de Santiago, los cuales beneficiaran de manera importante a las más de 150 colonias de la Quinta Zona.