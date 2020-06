Ecatepec reclama 91 millones de pesos para perforar de pozos de agua retenidos desde 2019

Ecatepec, Méx., a 16 de junio del 2020.- Más de 91 millones de pesos de los programas de Devolución de Derechos (Prodder) y de Saneamiento de Aguas Residuales (Prosanear), correspondientes al 2019, no han sido entregados al gobierno de Ecatepec, recursos que serán empleados para mejorar la infraestructura hidráulica del municipio.



Mario Luna Escanamé, director del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec (Sapase), aseguró que los recursos de ambos programas no han sido entregados al gobierno municipal por parte de la Comisión Nacional del Agua, pese a la grave crisis que sufre el municipio en materia de agua potable.



Luna Escanamé afirmó que se ha difundido información falsa de que el municipio no ha comprobado dichos recursos, ’pero sencillamente no hay nada qué comprobar, pues el Sapase no ha recibido tales recursos, cuya entrega continúa pendiente a pesar de que corresponden a programas del 2019’.



En un oficio fechado el pasado 25 de mayo, Juan César Luna Bahena, director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), de la Conagua, aseguró que no fue posible concretar la radicación de los recursos de ambos programas:

’Al respecto, hago de su conocimiento que se está dando seguimiento a las autorizaciones de recursos del Programa de Devolución de Derechos PRODDER 2019 y PROSANEAR 2019 debido a que el recurso estuvo muy limitado en tiempo en el sistema, por lo que no fue posible concretar la radicación; en tal razón no podemos garantizar la radicación del mismo hasta recibir una notificación por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), lo cual se le informará en su momento’.



El escrito, dirigido a Luna Escanamé, responde a la solicitud del Sapase para la entrega de recursos federales correspondientes al Prodder, por 62 millones 788 mil 666 pesos para la rehabilitación de pozos profundos y construcción de un tanque, y 28 millones 877 mil 108 pesos del Prosanear, ambos programas de la Conagua.



Luna Escanamé pidió por escrito a Víctor Javier Bourguett Ortiz, director del OCAVM, informar sobre la entrega de los citados recursos al Sapase, en oficio fechado el pasado 12 de mayo.



’Solicito se realicen las gestiones necesarias, a fin de que la Secretaría de Hacienda abra los portales, se cargue la información respectiva y se efectúe la ministración de los recursos involucrados en dichos programas’, que debieron radicarse a más tardar el 31 de diciembre del 2019 y que ’de no cumplirse con el objetivo de dichos programas se pone en riesgo la salud de la población’, expresa el documento.



Hasta el momento el gobierno de Ecatepec continúa a la espera de la liberación de los recursos de ambos programas, para aplicarlos en beneficio de la ciudadanía de Ecatepec.

El gobierno de Ecatepec denunció públicamente que la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) disminuyó este año el suministro de agua en bloque que entrega a Ecatepec, que a partir de abril pasado suma más de mil millones de litros menos, lo que afecta sobre todo a más de 800 mil habitantes de la llamada Quinta Zona.



El alcalde Fernando Vilchis Contreras hizo llamados a la CAEM y al propio gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, para solucionar este grave problema, que calificó de un acto genocida, pues atenta contra la salud de la población al recortar el suministro de agua en plena pandemia por el Covid-19, cuando las personas están confinadas en sus casas.



Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció revisar el asunto, por lo que el gobierno municipal dialoga al respecto con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).