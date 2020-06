Ecatepec sin afectaciones por sismo de magnitud 7.5

Ecatepec, Méx., a 23 de junio de 2020.- El sismo de magnitud 7.5 no causó afectaciones graves en Ecatepec, aunque Protección Civil municipal continúa recorridos en las diversas comunidades de la localidad; las 19 alertas sísmicas instaladas en el municipio se activaron, lo que permitió a la ciudadanía tomar las medidas de prevención respectivas.



El Servicio Sismológico Nacional informó que el movimiento telúrico registrado esta mañana tuvo epicentro en Oaxaca y fue percibido en el valle de México, incluido Ecatepec.



Protección Civil municipal informó que hasta el momento no se reportan afectaciones de consideración en Ecatepec, sólo cortes de energía eléctrica en algunas zonas; personal de la dependencia realiza recorridos para descartar daños a inmuebles e infraestructura urbana.



Personal de la Clínica Familiar 77 del IMSS, ubicada en San Agustín, solicitó a Protección Civil de Ecatepec la revisión del edificio, para descartar daños en la estructura.

El Sistema de Alertamiento Sísmico Temprano de Ecatepec se activó oportunamente, el cual consta de 19 aparatos colocados en diversas comunidades del municipio, sobre todo en zonas de gran afluencia de personas y cerca de escuelas y edificios públicos.



Entre las comunidades que cuentan con alertas sísmicas están la cabecera municipal (palacio municipal), DIF municipal, Las Américas, Sergio Méndez Arceo, Ciudad Azteca, Olímpica 68, La Estrella y Urbana Ixhuatepec.



Habitantes de Ecatepec reportaron que en algunos casos los altavoces del C-5, a cargo del gobierno estatal, sonaron después del sismo o incluso no sonaron en algunas comunidades del municipio.



El gobierno de Ecatepec continúa con recorridos en las más de 500 colonias del municipio para determinar posibles daños causados por el movimiento telúrico.