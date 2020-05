¿Ecatepec, situado en problemáticas que no supera Fernando Vilchis como autoridad municipal?

*Columna publicada en Indicadorpolitico.mx



Lo acontecido en el Hospital de Las Américas en Ecatepec, muestra la fragilidad que las autoridades han dejado a los hospitales, las cuales fueron rebasadas por la situación, poniendo en riesgo al personal, pacientes y familiares.



No es de ahora, pero en el municipio más poblado de Latinoamérica gobernado por el ’hombre invisible’, donde la comunicación y la sororidad ante la población y el cabildo municipal no es de lo mejor que haga, ya que está más atento Fernando Vilchis en asistir a entrevistas a modo y publicitarse en medios digitales que lo ’ensalzan’, ya que su trabajo ante los habitantes ecatepenses en el Estado de México, es y ha sido ’gris’ no ha mostrado ningún avance o ha sido diferencia de otros gobiernos municipales.



La actual administración municipal morenista ha tenido cambios en su organigrama, donde Vilchis ’acusó’ a empleados de ser ’priístas’ para posteriormente darlos de baja, hasta gente de ’confianza’ que estuvo en la pasada campaña han sido apartados de su lugar de trabajo, acusados de ’traición’, porque revisan los teléfonos celulares y si tienen fotos o mensajes con otrora partido político de manera fulminante quedan fuera de la administración municipal.



¿Vilchis no es lo que refleja… la palabra no es su fuerte? No es extraño, que en las sesiones de cabildo quiera o someta a síndicos y regidores para que lo apoyen con su ’voto’ cada uno de los puntos del orden del día, sino, muestra su ’abuso de poder’ si votan en contra, con detener los sueldos de los empleados y en otras ocasiones darlos de baja, así gobierna el ’hombre invisible’ que no ha podido con el ’paquete’ de gobernar…no todos en el municipio lo conocen, no se para en zonas de alto riesgo en la municipalidad, porque la gente sufre de hambre, de falta de agua, de apoyos o programas sociales, de infraestructura… entre otras problemáticas.



’No viene aquí, porque no tiene idea de lo que padecemos, somos gente con grandes carencias en todos sentidos, tenemos meses, días que no tenemos ni para comer y si le aumentamos que nos venden el agua en pipas o que nuestros hijos andan descalzos o enfermos de salud, el señor Vilchis ni idea de lo que vivimos en las zonas altas’, preocupado y con los ojos llorosos señaló Víctor ’N’, habitante de la Quinta Zona.



Hay resultados que arrojan que los mexiquenses que viven en Ecatepec sintió inseguridad en su localidad ante la nula acción de autoridades estatales y sobretodo municipales para atender este problema.



Cerca del 92% de la gente que vive en Ecatepec vive con miedo a ser asaltado cuando acude a una sucursal bancaria a retirar dinero, no se diga cuando camina las calles a oscuras porque las lámparas no sirven.



La joya de la corona de la ineficiencia en la que viene gobernando Fernando Vilchis Contreras se traduce en la nula acción para detener los constantes asaltos en el transporte público, donde los ciudadanos no solo pierden sus pertenencias, sino, en algunos casos, la vida (de nada sirve levantarse a las 04:00 horas A.M), para solo tomarse ’selfies’ para la red social.



La percepción de inseguridad, violencia, robo a peatones, a casa habitación y automóviles no ha disminuido, pese a lo que dice el improductivo ’hombre invisible’ Fernando Vilchis. Las cifras federales y estatales son contundentes. Parece que las sociedades de uno de los municipios más peligrosos del país salieron de Guatemala y entraron en un tobogán.



Como colofón un #MunicipioConValores como #Ecatepec es una #VACILADA.



