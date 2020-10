Ecatepec tiene la única escuela pública de manejo para mujeres del mundo

Ecatepec, Méx., a 22 de octubre del 2020.- La Asociación Latinoamericana de Capacitación e Ingeniería Vial (Alaci), con sede en Chile, certificó a la Escuela de Manejo para Mujeres de Ecatepec como un instituto de capacitación y como la única institución pública y gratuita en el mundo en su tipo, durante la graduación de las primeras 374 conductoras.



El alcalde Fernando Vilchis Contreras y su esposa Esmeralda Vallejo Martínez, presidenta honoraria del DIF municipal, entregaron constancias a las primeras 374 alumnas que se graduaron, quienes concluyeron cursos teóricos y prácticos.



Vilchis Contreras instruyó a Ernesto García Tampa, director de Movilidad y Transporte de Ecatepec, a impartir los cursos a las ocho mil mujeres que se registraron y adelantó que al término de la preparación de todas las solicitantes, el gobierno municipal entregará 20 automóviles nuevos, como estímulo a su esfuerzo.



Vallejo Martínez dijo que las mujeres en México protagonizan una cruzada histórica por la igualdad y respeto a sus derechos, por lo que la Escuela de Manejo de Ecatepec les brinda una herramienta más; ’hoy la frase ‘mujer al volante, peligro constante’ se derrumba’, aseguró.



García Tampa afirmó que la Escuela de Manejo para Mujeres Ecatepenses es la primera a nivel mundial creada como una política pública gratuita y con la certificación de la Alaci buscarán que sea reconocida en nuestro país como un instituto de capacitación.



Vilchis Contreras destacó que la formación en materia vial a las mujeres, quienes socialmente han sido estigmatizadas de manera negativa como conductoras, busca potenciarlas y darles herramientas para emprenden nuevas rutas laborales y familiares.



’A través de estas políticas públicas, podemos llegar a las familias, si las capacitamos, si las preparamos, si les damos herramientas, si el gobierno hace su trabajo de generar las condiciones y facilita las condiciones para todas ustedes, estamos seguros que cada vez los índices de feminicidio irán bajando mucho más en nuestro municipio’, dijo.



El edil destacó el papel de la mujer en Ecatepec y en la administración pública municipal, donde algunas células policiacas son encabezadas por mujeres de gran valor y compromiso.



Mencionó que no sólo se transforma al municipio con la reparación de un pozo de agua potable o la pavimentación de calles, sino desde el seno del hogar, con educación y valores.



’Retomamos la decisión firme, consciente además, de poder capacitar a nuestras mujeres, de darles una herramienta. No solamente es que hoy ustedes se estén graduando y les podamos entregar una constancia, sino es el optimismo, la decisión, el valor que tomaron ustedes para estar aquí. Eso es completamente insustituible. La decisión, el compromiso que ustedes hoy toman y sobre todo la autoestima que se genera al interior de ustedes, eso nadie lo puede comprar’, expresó.





Vilchis Contreras recordó que en 2018 Ecatepec registró 20 feminicidios, cifra que disminuyó considerablemente durante la actual administración municipal debido a las diversas acciones tomadas, por lo que en 2019 hubo 10 casos.



’Hoy podemos decir que no estamos solos, podemos decir que estamos juntos, que estamos trabajando con nuestras mujeres ecatepenses y que hoy se llevan un valor agregado, que hoy la confianza que han construido en ustedes mismas, el momento de que agarran un vehículo, jamás será como ayer o será como antier’, señaló.



La Escuela de Manejo para Mujeres cuenta con seis automóviles modificados y cuatro más que pueden ser adaptados, material didáctico para 10 mil alumnas y seis instructores se encargan de capacitar a las ecatepenses.



Vilchis Contreras adelantó que el gobierno municipal proyecta crear una alberca exclusivamente para mujeres, lo que pronto será una realidad.