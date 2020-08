Ecatepec unido, nunca dividido por un alcalde incompetente

*Columna publicada en www.indicadorpolitico.mx



Lo vuelvo a señalar, la INCOMPETENCIA alrededor del alcalde de Ecatepec es enorme, su ’hambre’ de reelegirse, les está costando a millones de ecatepenses que votaron por él, ya que no está a la altura de este gran municipio.



El cacique de Texcoco, el senador Higinio Martínez (patrón de Vilchis), esta detrás de esta iniciativa, que más allá de rendir frutos, tiene tintes meramente electorales y beneficios personales.



Fernando Vilchis Contreras, señaló que la propuesta para dividir a esa demarcación en dos municipios podría traer importantes beneficios, sobre todo en materia de distribución de recursos económicos ya que actualmente son insuficientes.



Sobre este tema, el Dr. Raúl Ángel Otero Díaz, quien fuera Director de Desarrollo Económico y de Desarrollo Social en el Gobierno de Ecatepec de Morelos, escribió desde sus redes sociales referente a lo declarado por Vilchis en medios informativos: ’Ante falta de recursos, alcalde pide analizar propuesta de dividir en dos a Ecatepec’.



P- ¿Podrán existir muchas justificaciones, pero acaso habrá algún ’pendejo’ que piense que cuando divides un municipio los recursos aumentan?



R- Si, ya lo encontré …



’Los ingresos propios, por ejemplo, el predial, su recaudación corresponderá al número de predios que quede en cada municipio, y los recursos federales es la misma bolsa, pero ahora se divide proporcionalmente a los factores de cada fondo para cada municipio … ¿dónde piensa que la división favorece al incremento de recursos?’, señaló Otero Díaz.



La propuesta original fue del senador de Morena, Higinio Martínez Miranda, donde el alcalde dijo que debe ser sometida a la figura de consulta ciudadana para que los habitantes sean quienes decidan si se crea el que sería el municipio número 126.



Dicha localidad llevaría el nombre de Ciudad Azteca y su creación generaría un ajuste en cuanto a la distribución de servicios públicos, mejoramiento de la seguridad pública y daría viabilidad al presupuesto a las dos regiones.



Y es que actualmente Ecatepec es el municipio más poblado del Estado de México con 2.2 millones de habitantes reales y presupuesto anual de poco más de cinco mil millones de pesos, los cuales son insuficientes para atender todas las necesidades de la población distribuida en 86 kilómetros cuadrados.



Cabe señalar, que secundan esta iniciativa los diputados mexiquenses morenistas: Azucena Cisneros y Faustino de la Cruz esbirros de Higinio para desmembrar ECATEPEC. Las uñas y las ambiciones están a flor de piel de quienes hoy ostentan el poder…



En tanto, Ecatepec tiene 9 PUEBLOS ORIGINARIOS y más de 500 COMUNIDADES, mucha historia, pasado y presente. Al parecer, esto no le queda claro a un alcalde ’hambriento’ de poder y de reelección, donde sus beneficios van más allá



El exhorto de los ecatepenses es frenar esta OCURRENCIA, sin lógica, sin respeto histórico, sin beneficio administrativo alguno. ECATEPEC UNIDO NUNCA DIVIDIDO, donde existe historia e identidad.



