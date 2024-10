Ecatepec, listo para trabajar junto a la doctora Sheinbaum

Ecatepec, Méx.- Tras el anuncio realizado por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum sobre poner en marcha un proyecto que haga frente a los históricos rezagos en la zona oriente, incluyendo Ecatepec, la alcaldesa electa, Azucena Cisneros Coss, afirmó que están listos para sacar adelante a este municipio y a la entidad mexiquense.





En su mensaje en al Zócalo capitalino, la primera presidenta del país, reconoció que históricamente hay un rezago en drenaje, acceso al agua, vivienda y movilidad en municipios como Ecatepec, Chalco, Valle de Chalco, Chimalhuacán, Texcoco, Los Reyes La Paz, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, viven mas de 10 millones de personas





Por ello, anunció que se pondrá en marcha un proyecto ’sin precedente’ para abatir estos rezagos y convocará a todos los presidentes municipales involucrados, al Gobierno del Estado y al federal, para hacer justicia al oriente del Estado de México.





’Ecatepec, con más de dos millones de habitantes está listo para sumarse el trabajo con la doctora Claudia Sheinbaum’, afirmó la presidenta municipal electa.





En este sentido, Azucena Cisneros explicó que, aunque aún no entra en funciones, ya se inició el trabajo y cuenta con diagnósticos precisos sobre diversas problemáticas, y propuestas elaboradas con respaldo de especialistas, en coordinación plena con el gobierno estatal para hacer frente a los rezagos sobre todo en el tema hídrico.





’Tenemos la gran esperanza y seguridad que con nuestra Presidenta de la Republica Ecatepec y el Estado de México saldrá adelante, y hará justicia en servicios de calidad en la zona oriente y en la zona metropolitana en agua, drenaje y vialidades, y en el sistema hídrico’, puntualizó.





Además subrayó que coincide plenamente con los 10 mandatos, valores de la Cuarta Transformación y que serán replicados en Ecatepec cuando inicie su gobierno a partir de enero con prosperidad compartida, austeridad republicana, honestidad, libertad, gobierno del pueblo, cuidado del medio ambiente, igualdad sustantiva, política con amor y no con odio, y evitar clasismo, machismo y discriminación





La alcaldesa electa enfatizó que la llegada de una mujer como la doctora Sheinbaum a la Presidencia de la República, es una fortuna y privilegio por décadas de lucha de las féminas, por ello no se fallará al pueblo de México, ni al de Ecatepec.





’Las mujeres tenemos todas las capacidades para sacar adelante un país, un estado y un municipio’, señaló.





Azucena Cisneros hizo un llamado a la Presidenta de la República a visitar Ecatepec en enero una vez que entre el nuevo gobierno para recorrer el municipio y conocer de cerca las problemáticas. ’Aquí la recibimos y estamos listos para sumar el trabajo con ella y para sacar adelante el Estado de México y Ecatepec’.