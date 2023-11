Ecatepec merece vivir con dignidad: Azucena Cisneros

Ecatepec, Méx.-Ante la presencia de empresarios, transportistas, comerciantes, maestros, organizaciones civiles, y líderes comunitarios, la diputada Azucena Cisneros Coss rindió su Segundo Informe de Actividades Legislativas y advirtió que en Ecatepec merece vivir con dignidad, sin corrupción, sin privilegios y con todos los servicios para la gente.





Respaldada por Higinio Martínez Miranda, Jefe de Gabinete estatal; el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Legislatura local, Maurilio Hernández González y la presidenta estatal del partido, Martha Guerrero, la legisladora de la 4T recordó que ha caminado de la mano de líderes, mujeres, adultos mayores, hombres y jóvenes, durante más de 25 años en Ecatepec, porque viene del pueblo, de una familia sencilla y con valores, que le inculcó el amor al pueblo.





La acompañaron sus compañeros de bancada Faustino de la Cruz, Rosario Elizalde, Brenda Gómez, Nazario Gutiérrez, Camilo Murillo, Emiliano Aguirre, Raúl Ponce, Abraham Saroné, Max Correa, Valentín González, Jorge García, Gerardo Ulloa, Carmen de la Rosa, Anais Burgos, las y los diputados federales Guadalupe Román, Juan Pablo Sánchez y Eufrosina López; la presidenta del Consejo Político estatal, Nancy Nápoles, así como alcaldes y alcaldesas de Chimalhuacán, Texcoco, Tultitlán, Nicolás Romero, Ixtapaluca, Chicoloapan, Coyotepec, Tecámac, Acolman, Papalotla; del Raúl Campero, Jefe Supremo Matlatzinca, representantes del Tribunal de Justicia Administrativa y del SNTSS.





Tras llamar a la unidad en Ecatepec, Azucena Cisneros afirmó que la ola de transformación ya es imparable en el municipio y debe profundizarse para vivir en paz, con agua, trabajo y salud, poniendo primero al pueblo, de la mano de los gobiernos federal y estatal, y terminar con la corrupción, y atender las urgencias de la gente, por ello pidió a los trabajadores del municipio, a los policías y personal de protección civil, que aguanten porque se dignificará su labor, y habrá respeto a su salario.





’Los empresarios quieren certeza y seguridad, porque son los que dan empleo a miles de trabajadores del municipio, y los pequeños y medianos comerciantes, quieren un Ecatepec productivo con facilidades para el desarrollo de sus actividades económicas y que se agilicen los trámites’.





Mientras que a los tianguistas, comerciantes, pequeños comerciantes y transportistas, pidió que resistan, porque habrá respeto a su labor, de igual forma a los pueblos originarios enfatizó que nunca más se atentará contra su patrimonio ancestral; y a las mujeres indicó que serán el centro de atención, para reconstruir las comunidades; y a los jóvenes quienes han resistido agravios de la inseguridad, tendrán respaldo para no dejar la escuela, oferta cultural y deportiva.





’Nada de esto es posible, sin la verdadera convicción de que no estamos aquí en busca de cargos, estamos aquí en la lucha por la vigencia de un proyecto que busca justicia, igualdad y sobre todo, el amor por el pueblo. No tengo ningún otro interés en mi vida que el interés por la gente, no tengo negocios, ni intereses personales, ni particulares, he cuidado toda mi vida vivir con probidad, sencillez y naturalidad, esa es mi vida’.





En su mensaje, el coordinador parlamentario de Morena, destacó que Azucena Cisneros es una mujer de carácter, convicción y sensibilidad, en quien millones de vecinos de Ecatepec ven una esperanza, para que una mujer pueda conducir los destinos de una población digna.





’Por eso damos le damos el respaldo y acompañamiento para futuras tareas en su municipio, para finalmente poder sacar a Ecatepec de esos años de obscuridad por prácticas incompetentes e incongruentes que no corresponden a la revolución de las conciencias del Movimiento de Regeneración Nacional; con Azucena podemos dar la sustentabilidad a la transformación de Ecatepec’.





Tras señalar que Azucena Cisneros ha mostrado su compromiso con la 4T y promueve la unidad, el Jefe de Gabinete estatal, Higinio Martínez afirmó que a Ecatepec no se le puede ver como un negocio como ocurre desde hace décadas, por falta de cariño y amor de sus gobernantes, por eso ya es tiempo de un trato digno al municipio, pero ello dependerá de la decisión de la gente de elegir a una persona que cambie el municipio sin engaños, ni abandonos. ’Es el momento de Ecatepec y vamos a ir todos juntos, en Ecatepec se hará lo que la gente quiere y necesita’.





En su Segundo Año de Actividades Legislativas, la diputada Azucena Cisneros presentó la iniciativa de Ley de Cultura Cívica que ya fue aprobada y busca solucionar conflictos vecinales antes de que se judicialicen, y una propuesta para que gobiernos municipales inviertan de manera obligada en la instalación de sistemas de captación de agua, también respaldó el castigo con cárcel por el huachicoleo del agua, e impulsa sanciones penales a funcionarios que retengan cuotas de seguridad social del ISSEMyM.





En el trabajo comunitario, logró la instalación de más de tres mil luminarias, 900 alarmas, y apoyó con materiales de construcción para bacheo y fresado, además de distribuir más de tres millones de litros de agua en diversas comunidades, y dotar de cinco mil insumos médicos como sillas de ruedas, bastones y andaderas, y puso en marcha el programa Escuela Segura, en 19 planteles educativos.





Cisneros agradeció al diputado Maurilio Hernández González, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Legislatura local, por su amistad, acompañamiento y solidaridad, además de reconocer su liderazgo y altura de miras que ha mostrado; y al doctor Higinio Martínez, a quien dijo, admira por su resiliencia, apertura y capacidad de consenso, le reconoció su respaldo y amistad.





La presidenta del Comité Estatal de Morena, Martha Guerrero destacó que la diputada de Ecatepec es una mujer, con actitud de irreverencia que ha estado luchando por mejorar las condiciones de su municipio, con carácter y compromiso, ’y eso no tiene precio, por eso es tiempo de mujeres y demostrar que se puede gobernar con entereza’.





Mientras que Dolores Tejeda, dirigente del Movimiento de Escuelas y Centros Comunitarios de Ecatepec sostuvo que en su carrera, Azucena Cisneros comprendió la importancia de la organización comunitaria para enfrentar la desigualdad y que Ecatepec requiere de su lucha, porque necesita mujeres de arrojo, y de acción, al servicio de la ciudadanía.