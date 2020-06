Echa abajo Sheinbaum tesis de López-Gatell

Con 5,000 brigadistas que saldrán a las calles y la identificación temprana de los casos y de los contactos, proteger a las personas que tienen que estar fuera de casa para realizar actividades esenciales o por necesidad de estar fuera de casa, proteger a los más vulnerables y a las personas contagiadas, resguardarlas, sean sintomáticas o asintomáticas, y un aumento del 127% de pruebas en la ciudad de México, el gobierno de Claudia Sheinbaum realizará, a partir del próximo mes, una intensa campaña en contra de covid-19, ya que la zona metropolitana del Valle de México es una de las que sufre mayor número de contagios.

El subsecretario Hugo López-Gatell aceptó ya la efectividad de esta campaña, bien planeada y con objetivos claros, pero sostiene que ’realizar pruebas y más pruebas por el simple hecho de hacerlo, no conduce a ningún lado’, no es efectivo y reconoció la estrategia para la ciudad de México.

Pese a que es ya tarde porque la pandemia está ya en las calles y porque estas medidas debieron implementarse hace cuatro meses, es de reconocerse la responsabilidad de la maestra Sheinbaum al ver la realidad imperante en la capital del país: hospitales saturados de enfermos y de personas que no alcanzan a llegar a las clínicas, miles de enfermos recluidos en sus casas o que hacen largas filas en las instituciones de salud, cadáveres apilados y personal médico insuficiente. Había y hay que actuar con responsabilidad, no con sentido político futurista.

El plan dado a conocer por la secretaria de Salud, Oliva López-Arellano, va en contra de la tesis que ha sostenido, y que le han merecido críticas, Hugo López-Gatell: en la ciudad de México habrá rastreo de campo y se utilizarán las tecnologías disponibles, se repartirán kits médicos y se atenderá en los domicilios y en los centros de mayor concentración y medios de transporte; se dispondrá de todos los recursos humanos y financieros para atender la contingencia. Un plan eficaz y bien planeado, más allá de cuidar prestigios y seguir una línea política. Urge disponer de la técnica y la acción en beneficio del país.

TURBULENCIAS

Desdén de Murat hacia el talento oaxaqueño

Cuando el gobernador Alejandro Murat dijo en Sayula, Veracruz, ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue el General Porfirio Díaz quien ideó el ferrocarril para comunicar el Atlántico con el Pacífico por el Istmo de Tehuantepec, y destacó las cualidades ’del paisano’, en Oaxaca nadie le creyó pues en los hechos ha demostrado su desprecio hacia el talento y la creatividad de los oaxaqueños y hay la certeza de que su Gobierno está más acorde con el modelo neoliberal que utiliza la administración pública para negocios privados; quizá por eso el Gobierno federal no incluyó a empresarios oaxaqueños en la realización de las obras del corredor transístmico…El rector de la UABJO, Eduardo Bautista Martínez, se reunió con legisladoras y legisladores locales y federales del PT encabezados por Noé Doroteo Castillejos, Saúl Cruz Jiménez, César Morales Niño y a nivel federal, Ángel Benjamín Robles Montoya, Maribel Martínez Ruiz y Margarita García y durante este encuentro virtual, el rector explicó la situación que vive nuestra Universidad ante la pandemia, así como las medidas que se han tomado para salvaguardar la integridad de la comunidad docente, estudiantil y base trabajadora.

Informó de manera breve las acciones que ha realizado la Comisión Técnica de Salud (CTS), integrada por especialistas del área blanca de la institución, quienes además dan puntual seguimiento a las recomendaciones de las autoridades estatales y federales. Sin embargo, a pesar de la contingencia sanitaria derivada del Covid 19, ’Nuestra universidad no se paraliza, por el contrario, redobla esfuerzos en la innovación de procesos de enseñanza aprendizaje y considera también importante avanzar en términos de gestión presupuestal’, indicó

[email protected]

www.revistabrecha.com

@BrechaRevista