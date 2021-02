Economía digital post-COVID debe incluir a discapacitados

El ISSSTE integrara brigadas para vacunar adultos mayores



Los avances en la economía digital, acelerados significativamente por la pandemia de COVID-19, están creando oportunidades sin precedentes para construir un mundo del trabajo más inclusivo para los más de 1.000 millones de personas con discapacidad en todo el mundo, según un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Sin embargo, las barreras digitales también amenazan con agravar las desigualdades y la exclusión existentes, a menos que se compensen con iniciativas efectivas y específicas, como destaca el estudio.

El informe, An inclusive digital economy for people with disabilities (Una economía digital inclusiva para las personas con discapacidad), fue elaborado por la Red Mundial de Empresas y Discapacidad (GBDN) de la OIT y la ONG española de discapacidad Fundación ONCE. Analiza los efectos de la revolución digital en la creación de nuevos puestos de trabajo, los cambios en las funciones y modelos de trabajo existentes, así como los procesos de contratación en línea. También destaca las áreas clave para la acción de los diferentes grupos de partes interesadas, incluyendo la industria digital, el mundo académico, los gobiernos, los trabajadores y empleadores, y las propias personas con discapacidad.

El informe destaca tres palancas principales para crear un mercado laboral digital más inclusivo para las personas con discapacidad: garantizar la accesibilidad, fomentar las competencias digitales y promover el empleo digital.

El aumento del trabajo digital crea graves problemas para quienes carecen de las competencias o los equipos necesarios, según el estudio, que señala que, debido a la persistente exclusión, las personas con discapacidad suelen tener niveles de educación y formación inferiores a los de sus compañeros sin discapacidad,

Por ello, la recualificación y el perfeccionamiento serán fundamentales para construir un futuro laboral inclusivo, junto con iniciativas para fomentar el empleo digital y apoyar la colaboración entre las partes interesadas. Las tecnologías de asistencia (TA) también podrían abrir nuevas ocupaciones y oportunidades. Sin embargo, el informe advierte de que la falta de TA accesible podría crear nuevas barreras, ya que sin ella muchas herramientas digitales esenciales no podrán ser utilizadas por las personas con discapacidad.

"La pandemia de la COVID-19 ha acelerado las tendencias ya presentes en el mundo del trabajo, incluida la expansión de la economía digital", dijo Manuela Tomei, Directora del departamento de Condiciones de Trabajo e Igualdad de la OIT. "Debemos asegurarnos de dirigir esta tendencia para que apoye un futuro laboral inclusivo en el que el talento y las habilidades de las personas con discapacidad puedan contribuir al éxito de los lugares de trabajo y las sociedades en todo el mundo."

"Para no dejar a nadie atrás, la revolución tecnológica que estamos viviendo, y que se ha visto acelerada por la pandemia, necesita asegurar un diseño inclusivo para las personas con discapacidad, para evitar que sea una barrera para ellas", ha destacado Fernando Riaño, Director de Relaciones Institucionales y Responsabilidad Social del Grupo Social ONCE, del que forma parte la Fundación ONCE.

El informe se publicó en el marco de las jornadas del Proyecto Cero, el mayor encuentro anual sobre discapacidad, que este año se celebró de forma virtual el 10 de febrero, con el tema "Empleo y TIC". Su objetivo es concienciar sobre la forma en que un mundo laboral cada vez más digital afecta a las personas con discapacidad e identificar cómo se puede configurar el futuro del trabajo para que sea más inclusivo. Se ha desarrollado en el marco de Disability Hub Europe, un proyecto liderado por la Fundación ONCE y cofinanciado por el Fondo Social Europeo….

SE SUMA EL ISSSTE A BRIGADAS QUE VACUNARÁN A ADULTOS MAYORES

El Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Luis Antonio Ramírez Pineda, detalló que el personal de la dependencia se sumará a las brigadas que participarán en la etapa de vacunación a adultos mayores en todo el país, la cual iniciará mañana lunes 15 de febrero.

En su participación en la Conferencia del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desde la base militar número 19 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, puntualizó que este procedimiento de vacunación ’nos llena de alegría, esperanza y satisfacción", principalmente para lograr inmunizar a un sector vulnerable de la población.

Ramírez Pineda informó que se desplegarán 25 rutas aéreas para la transportación de las dosis que iniciarán la cobertura de la etapa de vacunación a adultos mayores.

A través de este despliegue, dijo, se van a distribuir 579 mil 590 dosis, además de las que entregará Birmex para completar la cantidad que llegó en todo el país, 870 mil que arribaron este domingo de la farmacéutica AstraZeneca, provenientes de Mumbai, India, para continuar la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2 para prevenir la COVID-19 en México.

Esta primera entrega de AstraZeneca que arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ’Benito Juárez’, en punto de las 3:17 horas, representa 42 por ciento de poco más de 2 millones de dosis que el 26 de enero contrató la Secretaría de Salud a través de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V., (Birmex) con el Instituto Serum de la India. …