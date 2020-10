Economía y finanzas colapsadas por Covid

Errores en el manejo productivo

• México, sin asesores especializados

• La peor crisis económica de la historia



La plata cede al oro; el oro a la virtud.

Horacio, poeta Romano





Como los mecánicos de pueblito, toda reparación de un auto se hace mediante un acelerón, frenón y ’clochazo’, la economía mexicana se manejó desde la ’intuición científica’ de un burócrata de medio pelo, Hugo López, responsable de evitar una masacre por el COVID. En medidas contra la pandemia, fracasó (somos el 4º país en el mundo con más muertos ’oficiales’) y en economía, no se dejó a especialistas que opinaran.

Al comparecer ante diputados, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo las estimaciones económicas para el cierre de este año y el próximo no son ’muy optimistas’.

El PIB caerá 8% y sobre esa caída, el país se recuperará 4.7%; ’ni siquiera nos pone en los niveles de crecimiento que estábamos en 2019, nos parece que es una estimación responsable’.

El daño sufrido por la economía a consecuencia del COVID es brutal. Y, como dijo en su momento Herrera, mientras no exista una vacuna, y añadiríamos, antivirales efectivos, no se logrará contener el virus, que llegó para quedarse.

Tenemos que esperar a la inmunidad del rebaño o la tecnología farmacéutica que encuentre remedios.

Ante la generalización de la pandemia, los gobiernos cerraron sus economías y confinaron a algunos de sus habitantes. Todo a medias. Con poco más de 15 días de confinamiento, podrían haber frenado la epidemia. Meses de confinamiento, fueron devastadores.

Herrera recalcó que esta es una crisis económica extraordinariamente inusual; la primera en la historia por ’diseño’, es decir, no hay una falla en el mercado no hay un problema de deuda, ni de devaluación, ni de inflación.

Pero, cuando presidente dejó la responsabilidad en manos de un oportunista, impreparado y carente de escrúpulo científico y profesional, evitó que los verdaderos conocedores de economía, productividad, medicina, virología y otros especialistas pudieran haber orientado al gobierno en esta crisis que se veía venir. Era una oportunidad de oro para demostrar eficiencia y no haber un ’papelote’ en el que murieron decenas de miles de mexicanos. ¡Una lástima!

PODEROSOS CABALLEROS

MORENA

La lucha que hay al interior del Tribunal Electoral del PJF es por dejar libres a los militantes de Morena para que elijan a sus dirigentes mediante una encuesta que ellos mismos organicen. De esto están de plácemes los aspirantes a presidirlo como Mario Delgado, Porfirio Muñoz Ledo y Yeidckol Polenvsky.

IECM

En una sesión virtual, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, que preside Mario Velázquez Miranda, tomó protesta a Érika Estrada Ruiz, Sonia Pérez Pérez y César Ramos Mega, como nuevos integrantes del órgano superior de dirección de este organismo autónomo local. Ejercerá su cargo por 7 años.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

ARCELORMITTAL

ArcelorMittal, liderado por Víctor Cairo, firmó un contrato de suministro de gas natural de la región de Waha, con CFEEnergía, de Manuel Bartlett, con los costos más competitivos del mundo. Esta iniciativa se convierte en un soporte para ArcelorMittal permitiéndole continuar activa durante esta alargada crisis que la Industria Siderúrgica Mexicana que se agravó por la Pandemia por el Covid-19. Es una opción que fortalece la cadena de consumo y suministro energético de cientos de empresas y que disminuye la contaminación ambiental.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas, en ’Víctor Sánchez Baños en MVS’

mvsnoticias.com poderydinero.mx [email protected] @vsanchezbanos