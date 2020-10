Eddie Van Halen 1955-2020.

Murió el guitarrista Eddie Van Halen en su lucha contra el cáncer de garganta.

En las últimas 72 horas, la salud de Eddie se deterioró, los médicos descubrieron que el cáncer de garganta, se había trasladado a su cerebro y a otros órganos.



Su hijo Wolf Van Halen, confirmó la noticia en Twitter de la pérdida del grandioso guitarrista.

’No puedo creer que tenga que escribir esto, pero Edward Lodewijk Van Halen mi padre ha perdido la larga y ardua batalla contra el cáncer’.

’Fue el mejor padre que podía pedir. Cada momento que compartí con él sobre y fuera del escenario fue un regalo. Mi corazón está roto y no creo que se recupere completamente por esta pérdida. Te amo mucho papá’.



Eddie Van Halen padeció por más de diez años su lucha contra el cáncer de garganta, el año pasado, entro varias veces al hospital para ser atendido. Cabe mencionar que también tuvo problemas intestinales. Recientemente tuvo un tratamiento con quimioterapia.



Edward Lodewijk Van Halen, (Eddie Van Halen), fue un músico neerlandés-estadounidense, conocido a nivel mundial por ser el guitarrista y miembro fundador de la banda de hard rock ’Van Halen’ junto a su hermano Alex.



El mundo de la guitarra esta triste, una leyenda, se ha ido, de los más grandes guitarristas que han existido ya no está con nosotros, descanse en paz Eddie Van Halen, su legado siempre permanecerá, un verdadero innovador, gran aporte a la guitarra eléctrica y al sonido de la misma, Eddie fue un innovador, un inventor y un guitarrista único que creó una técnica adoptada por incontables guitarristas de todo el mundo, revolucionó completamente una forma de tocar en un nuevo estilo que inspiró a una generación de guitarristas, con lo que ofreció al mundo en términos musicales, se convirtió en una leyenda.



Increíbles sus solos en los temas «Runnin ‘With the Devil», «Panamá», «Hot For Teacher», «Why Can’t This Be Love» y, por supuesto, «Jump», su éxito número uno, que estuvo a la cabeza de las listas de singles pop en 1984. Van Halen también ofreció sus habilidades de guitarra a Michael Jackson para «Beat It», el gran éxito de 1983 del emblemático álbum «Thriller» que fusionó el pop sedoso de Jackson con un toque de rock.



Eddie Van Halen el líder de la banda de heavy metal ’Van Halen,’ falleció en el Hospital St. Johns en Santa Mónica, este martes 6 de octubre de 2020, según fuentes cercanas a la estrella de rock. Su esposa Janie, su hijo Wolfgang y su hermano y baterista Alex estuvieron a su lado en sus últimos momentos, descanse en paz y luz en su camino.