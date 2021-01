Edil de Cuautitlán y cabildo autorizan gasolinera, ciudadanos no la quieren.

Por instrucciones del alcalde Ariel Juárez Rodríguez su cabildo aprobó la construcción de una gasolinera donde recibieron una jugosa cantidad y estará ubicada en Avenida Ferrocarriles Nacionales Oriente (libramiento Cuautitlán-San Mateo) esquina Av. San Roque en la entrada de Galaxia ya que pone en riesgo a los fraccionamientos, pero tal parece que primero son sus intereses que la seguridad de la ciudadanía cuautitlense.



Por el avance que llevan en la construcción, ésta será grande y con muchas bombas de servicio, sabemos muy bien que los cuerpos de Protección Civil no son de lo mejor que tenga este municipio pese a considerarse una importante zona industrial del Valle de México, ya pronto estará en servicio ¿se considera muy necesaria una gasolinera en un lugar muy habitado?



Vecinos de ambos fraccionamientos manifestaron que hasta el momento no se ha visto ninguna obra de relevancia tal parece que no le importa el municipio solo vino a enriquecerse y dejar al municipio en quiebra.



Por otra parte, la delincuencia ha incrementado al doble y la inseguridad en este ayuntamiento es la más peligrosa los policías atracan a sus anchas y si no les das dinero te golpean violando los derechos de la ciudadanía.



El alcalde Arel Juárez solo ha demostrado que le falta capacidad para gobernar ya quien toma todas las decisiones es María Teresa Ruíz Pérez directora de administración está la cuarta transformación que vive nuestro municipio es por ello que los ciudadanos comentaron que para las próximas elecciones no votaran por morena.