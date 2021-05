Edmundo Ramírez recibe apoyo total de su familia.



Ixmiquilpan, Hidalgo. - En una emotiva plática con los medios de comunicación, Gaby Montañez, esposa de Edmundo Ramírez, junto con sus hijos, manifestaron públicamente el apoyo absoluto a su marido y padre respectivamente, Gaby está segura que Ixmiquilpan necesita a Edmundo como Presidente, además de manifestarle su apoyo muy puntual le dijo ’Mundo, te voy a estar checando para que le cumplas a la gente todo con lo que te has comprometido’.



La esposa del candidato estuvo acompañada de mujeres integrantes de la planilla encabezada por Edmundo Ramírez, ante los medios Gaby manifestó que Edmundo siempre tendrá su apoyo incondicional y el de sus hijos, en las buenas y en las malas, como lo ha hecho durante los más de 30 años de matrimonio.



Desde su casa, reunida con medios de comunicación Gabriela Montañez expresó su total rechazo a cualquier acto de violencia ya sea verbal, física o psicológica en contra de cualquier persona, dijo que como esposa y madre de familia siempre tendrá como prioridad a su familia y a sus hijos como lo haría cualquier mujer que se precie de serlo.



’Soy una mujer madre de familia, normal como todas, siempre me he dedicado a nuestros hijos y como la familia que somos, vamos a resolver esta y otras situaciones que se nos presenten, Unidos’, Gaby Montañez lamentó que la situación que su familia está viviendo se esté utilizando con fines políticos, pero que confía en que los Ixmiquilpenses, sabrán que el rumbo correcto es con este equipo encabezado por Edmundo.



Con un emotivo abrazo familiar refrendaron su amor, y la unión que hay en su hogar.