Edomex con 6 casos de Sarampión

La Secretaría de Salud del Estado de México informa que con corte al 26 de marzo de 2020, la entidad registra seis casos positivos de sarampión, todos los casos sin antecedente de vacuna.



Ante dicho contexto, personal de Salud realiza la vigilancia y seguimiento de la totalidad de los contactos; asimismo, lleva a cabo un cerco sanitario de 25 manzanas alrededor del domicilio de cada paciente, proceso en el que se aplicaron dosis de la vacuna triple viral y doble viral a la población susceptible.



El Secretario de Salud de la entidad, Gabriel O’Shea Cuevas, destacó que la principal medida preventiva contra esta enfermedad es la vacunación, por lo que exhorta a los padres de familia a completar el esquema de la Cartilla Nacional de Salud de sus hijos.



En México se aplica la vacuna triple viral (rubeola, sarampión y parotiditis) a los niños de 1 año de edad y como refuerzo a los 6 años, por lo que si no tiene registro de su aplicación, es necesario acudir al centro de salud y solicitarla.



Es importante señalar que el hallazgo de los casos presentados en este año y asociados a importación, demuestran la fortaleza de los Sistemas de Vigilancia Epidemiológica en el país, lo que ha permitido detectarlos de manera oportuna y por lo tanto actuar en consecuencia.



La dependencia indica que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa causada por un virus y se caracteriza por fiebre, tos, secreción nasal, ojos rojos y erupción cutánea que respeta la palma de las manos y plantas de los pies.



Se transmite por contacto con gotitas provenientes de la nariz, la boca o la garganta de una persona infectada y no hay ningún tratamiento específico, el manejo es únicamente sintomático.



Es importante mencionar que en México y en el Estado de México no se han presentado casos autóctonos de sarampión desde el año 1996.