Edomex: Morena quiere cambiar Constitución

El grupo mayoritario de Morena en el Congreso del Estado de México, plantea cambiar la actual Constitución de la entidad. Esto, tras un acucioso análisis entre las fuerzas políticas, sociales, científicas y el pueblo en general.

¿Por qué hacer una nueva constitución para la segunda entidad en el país con mayor número de habitantes? ¿Qué tendrá de nuevo este ordenamiento jurídico?

El diputado Maurilio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de México, encabeza esta estrategia legislativa.

No hay fecha para concluir los debates, pero es muy claro que será un tema de grandes discusiones.

Mauricio Hernández, líder de la mayoría de Morena en el Congreso del Edomex tiene un panorama general de lo que serán los lineamientos bajo los cuales el Congreso Constituyente actuará en los próximos meses.

Para Morena mexiquense, las garantías sociales están sobre las garantías individuales, a diferencia de la Constitución General de la República y el resto de esos ordenamientos en todo el país, donde lo individual está sobre el resto de la sociedad.

Se dará relevancia al proceso productivo realizado por las actividades gubernamentales, sobre el sector privado. Tras la consulta, las conclusiones serán llevadas a lo que sería el Congreso Constituyente. El debate se convertirá, seguramente, en un tema nacional, ya que se cambiará esa Constitución liberal a una de tinte socialista.

DE esa manera se convierte en el laboratorio de cambios de constituciones en la mayoría de los Estados del país. Difícilmente podría aprobarse cambios a la Constitución mexiquense, ya que se necesita el 75% de apoyo de los municipios de la entidad. Todavía Morena no los tiene.

Veremos lo que ocurrirá en el futuro inmediato sobre este controvertido tema.

MORENA

Diputados de ese partido político se apoderan de todo el dinero que pueden. Hoy aprobarán por la vía rápida, como ladrones que roban en una motocicleta la bolsa de una anciana, la adjudicación de 33 mil millones de pesos procedentes del Fondo de Salud para el Bienestar, conocido como ’gastos catastróficos’. Lo único que podemos implorar al cielo es que no ocurra nada grave (además de la pandemia), y no tengamos dinero. Es como el borracho padre de una familia, se gaste los ahorros para medicinas y tratamientos de sus hijos enfermos en sus vicios… electorales.

CI BANCO

CIBanco, liderado por Jorge Rangel de Alba, concluyó el proceso de compra de la División Fiduciaria de Deutsche Bank IBM, con lo que toma el control de alrededor de 900 fideicomisos, con lo que el Banco Verde de México, sumará más de 2,700, de poco menos de mil clientes. En total representan activos administrados por más de 1,560 mil millones de pesos, convirtiendo a la institución en uno de los fiduciarios más importantes del país.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

FARMACIAS BENAVIDES

Bajo la dirección de Luis Demis Lemus, Farmacias Benavides, hizo su segunda entrega de prótesis externas a mujeres sobrevivientes del cáncer de mama. Estos implementos se adquirieron tras la recaudación de la Carrera Rosa Fuerte, 7ª edición, en octubre del 2019 a favor de Fundación Alma, en Nuevo León.

