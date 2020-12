Edomex requiere austeridad, no más deuda: Morena

Toluca, Méx., a 14 de diciembre de 2020. Diputados de Morena coincidieron en la necesidad de que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deben poner en marcha un esquema de austeridad que permita generar ahorros, en lugar de endeudar con 13 mil 500 millones de pesos en 2021, donde la prioridad debe ser el gasto en salud y reactivar la economía.



En reunión de comisiones de Finanzas Públicas con Planeación y Gasto Público, legisladores propusieron diversos ajustes en materia de Comunicación Social, Salario Rosa, en FEFOM, y eliminar obras no prioritarias.



El diputado Tanech Sánchez criticó que el gobierno estatal quiere conservar el círculo vicioso de mantener en deuda al estado, y en gobiernos con antecedentes de desvío de 1 200 millones de pesos de la Estafa Maestra, donde están los fantasmas de OHL, Grupo Higa, o las irregularidades señaladas por la Auditoría Superior a ex gobernadores.



’Lo que estamos planteando es que no se aspire a endeudar a la entidad sino dar un nuevo giro en términos de austeridad. Invitamos a que el Gobierno del Estado se apriete el cinturón porque es momento de pensar en la ciudadanía, y se haga como en el Gobierno Federal que se ha enfocado en la racionalidad del gasto público’, apuntó.



Y pidió que se recorte el aumento de 250 millones de pesos para difusión y publicidad de las dependencias en un año electoral, pues en 2018 que también fue electoral solo se aprobaron 359 millones y hoy pretenden obtener más de 600 millones, y que deben canalizarse a rubros de movilidad y conectividad.





Elizabeth Millán pidió que se haga un ajuste presupuestal de 2 mil millones de pesos de la Secretaría de Desarrollo Social para que destinen al FEFOM para que los municipios cuenten con mayores recursos.



Valentín González planteó reorientar recursos al tema de salud, y dejar a un lado obras que no sean excenciales con una revisión sería y exhaustiva, y fortalecer áreas prioritarias.



El diputado Faustino de la Cruz Pérez sostuvo que es importante que el gobierno estatal cuente con un Plan B, pues no puede dejarse todo a la deuda, para hacer obras y acciones, que después se convierten en obras fantasmas y con sobre costos, sobre todo si hay deuda autorizada en 2019 y que aún no se ejerce.



’Que no sean más recursos para un año electoral donde se incrementen las nóminas en las distintas áreas de gobierno y de salud, que no cuenta con buena fama pública, me remitiría a que analicemos bien el tema y sí esperaríamos saber cuál es el plan b, donde la Legislatura no considera más endeudamiento’, refirió.



Max Correa respaldó la propuesta de sus compañeros de bancada de insistir en la austeridad en los tres poderes, y no endeudar más a la entidad, tal como lo hace el Ejecutivo federal pese a la pandemia, para destinar los 6 mil 500 millones para obras estratégicas y 6 mil que se plantean para obras de remozamiento del estado y municipios.



’Las prioridades tienen que ser, salud, primero y detonación de empleo, los proyectos estratégicos de comunicación, se pueden lograr a partir de apretar el cinturón en un esquema de austeridad estatal’, apuntó el morenista.



Mariana Uribe planteó que en el rubro de Desarrollo Social se realice un reajuste presupuestal de 800 millones de pesos del programa de Salario Rosa y que se ha utilizado con evidentes fines electorales, para que se canalicen directo al tema de Salud, y en este sentido, el diputado Valentín González sugirió que se etiqueten para la compra de vacunas Covid19.



’El Gobierno de la República beneficia a más de dos millones de mexiquenses de manera directa, y ¿de dónde han salido todos esos recursos?, de la política de austeridad y combate frontal a la corrupción, por eso creemos que si se hace una revisión cuidadosa puntual, y se hacen reasignaciones en la entidad, habrá recursos para seguir beneficiando a los mexiquenses’, apunto González Bautista.