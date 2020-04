Edomex suma al día de hoy 45 casos positivos a COVID-19

Con tres casos más, al corte del día de hoy, el Estado de México suma 45 personas que han dado positivo a COVID-19, de los cuales, seis se encuentran hospitalizados, cinco con alta sanitaria y 34 en aislamiento domiciliario.



La Secretaría de Salud de la entidad informa que la fecha se tiene en análisis 115 casos sospechosos y 232 han dado negativo a este padecimiento y todos siguen relacionados a importación.



El titular de la dependencia, Doctor Gabriel O´Shea Cuevas, señala que al encontrarnos en la fase 2 y con el objetivo de prevenir el contagio, es indispensable que la sociedad refuerce las acciones para disminuir el riesgo de propagación, como es el aislamiento en casa, las medidas de higiene y si presenta enfermedades respiratorias llamar al 800 900 3200 para recibir asesoría, pero no automedicarse o tomar remedios caseros.



Subraya que de igual manera, si por alguna situación en particular requiere salir de su hogar, enfatizar en el lavado de manos, si acude a su trabajo limpiar el área donde desarrolla su labor, el teclado de la computadora, los teléfonos fijos y móviles, así como adoptar el estornudo de etiqueta o utilizar un pañuelo desechable para toser o estornudar.



El titular de Salud de la entidad comenta que otra estrategia es utilizar la mano no dominante para abrir puertas y detenerse de barandales o en el transporte público, con lo que se reduce la posibilidad de tocarse la boca, nariz u ojos para prevenir el contagio.



Finalmente, pide a la población mantener la calma, no difundir información errónea que circula por las redes sociales y acudir a fuentes oficiales para contar con datos fidedignos, pero, particularmente, tener la confianza en que el sector salud trabaja para su bienestar.